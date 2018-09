După o jumătate de veac de la apariţia rugby-ului în oraş, Gura Humorului are din nou echipă de seniori. Noua formaţie Rugby Club Gura Humorului a debutat în Divizia Naţională pe terenul celor de la Ştiinţa Petroşani, o echipă care de curând a câştigat trofeul naţional la rugby în 7 în DNS. Gazdele s-au impus la final cu scorul de 38–17, la capătul unui meci în care diferenţa s-a făcut pe linia de trei sferturi.

Humorenii au aliniat o echipă cu mulţi jucători tineri, 10 dintre ei fiind sub 23 de ani, dar şi jucători experimentaţi, mai ales pe pachetul de înaintare. Ştiinţa Petroşani şi-a folosit atuurile încă din startul partidei şi a reuşit trei eseuri în prima repriză, după acţiuni pe linia de trei sferturi. După mijlocul primei părţi, Rugby Club Gura Humorului a echilibrat jocul şi a marcat 17 puncte, toate prin Alexandru Vaman, după un eseu şi patru lovituri de pedeapsă. De altfel, Alexandru Vaman este căpitanul echipei, fost junior la Gura Humorului care a evoluat o perioadă şi la Iaşi, în Super Ligă.

„Am debutat pe terenul uneia din pretendentele la titlu în acest sezon. Am început mai greu şi am încasat trei eseuri, dar mai apoi jocul a fost unul echilibrat, diferenţa făcându-se în primele 20 de minute, când gazdele ne-au surprins pe linia de trei sferturi, acolo unde avem jucători fără o experienţă prea mare. Avem şi mulţi jucători ce au făcut o pauză după terminarea junioratului şi nu au avut contact cu seniorii, dar de la meci la meci cred că vom arăta din ce în ce mai bine, iar la această deplasare am avut şi destul de multe absenţe. După acest prim meci pot să spun că semnalele sunt pozitive, mai ales că formăm un grup frumos cu care încercăm să construim o echipă competitivă”, a explicat managerul echipei, Ştefăniţă Rusu, cel ce a revenit în teren pentru a-şi ajuta echipa, după ce anul trecut hotărâse să agaţe ghetele-n cui.

Rugby Club Gura Humorului are în acest moment un lot de 37 de jucători din care 28 au vizele medicale la zi, restul urmând să le facă în perioada următoare, deoarece sunt plecaţi în străinătate.

Rugby Club Gura Humorului a deplasat pentru partida de la Petroşani un lot de 19 jucători: Lucian Zup, Ionuţ Arariţei, Andrei Vieru Găină, Andrei Varvaroi, Bogdan Rusu, Petronel Smochină, Andrei Hanuseac, Ionuţ Sandu, Alexandru Vaman, Ilie Lupu, Doru Ciobanu, Cătălin Deliu, Andrei Simerea, Rambo Plaiu, Sergiu Michiduţă, Sergiu Pitel, Ştefăniţă Rusu, Mihai Coca şi Irinel Gafiţa.

Sâmbătă, humorenii ar fi trebuit să joace primul meci pe teren propriu, cu CS Mănăştur Cluj, dar echipa ardeleană s-a retras din campionat săptămâna trecută. Cu toate acestea, jucătorii şi antrenorii echipei îi aşteaptă pe iubitorii rugby-ului la stadionul Tineretului din Gura Humorului, sâmbătă, de la ora 14.00, când va avea loc prezentarea lotului şi a echipamentului, dar şi un joc de pregătire cu juniorii sub 19 ani de la LPS Suceava.

ACS Rugby Club Gura Humorului este un proiect realizat prin asocierea dintre CSŞ Gura Humorului şi Fundaţia Te Aud România, cu sprijinul necondiţionat al Primăriei Gura Humorului, al Federaţiei Române de Rugby, al DHL România şi al Băncii Comerciale Române – BCR, dar şi al sponsorilor din zonă.