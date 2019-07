În intervalul ianuarie-iunie 2019, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 240 de cazuri de rujeolă, iar în primele 3 săptămîni ale acestei luni alte 61. Șefa Direcției de Sănătate Publică, medicul Liliana Grădinariu, a comunicat că cele mai multe îmbolnăviri au fost semnalate la Vicovu de Sus-58, Cîmpulung-55, Moldovița-23 și Rădăuți și Capu Codrului-cîte 19. Ea a precizat că la ora actuală sînt în evoluție 2 focare comunitare, la Vicovu de Sus și la Capu Codrului, iar în ambele este vorba despre copii nevaccinați sau vaccinați incomplet, din cauză că părinții au refuzat vaccinarea sau nu s-au prezentat la medicul de familie, ceea ce înseamnă „refuz mascat”. Doctorița Grădinariu a mai informat că s-au derulat două campanii de vaccinare „din ușă în ușă” la Vicovu de Sus și la Capu Codrului, unde au fost imunizați 54, respectiv, 50 de copii. Șefa DSP a menționat că instituția dispune de stocuri suficiente de vaccin antirujeolic. Singura metodă de prevenire a bolii este vaccinarea. Vaccinarea este recomandată copiilor cu vîrsta între 9 și 11 luni, cu revaccinare la 1 an și ulterior la 5 ani. Rujeola este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii majore, ce pot merge pînă la deces.

