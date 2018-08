Ruta CFR Suceava-Putna a fost redeschisă. Trenul inaugural a plecat din Gara Burdujeni astăzi, în jurul orei 11.00. La eveniment au fost prezenți directorul general al CFR, Ion Gavrilă, șeful Regionalei Căi Ferate Iași, Radu Pipa, starețul Mănăstirii Putna, Velnic Melchisedec și alți oficiali din CFR. Ion Gavrilă a mulțumit tuturor celor care au ajutat la repunerea în funcțiune a liniei, în special primarilor din localitățile de pe traseul străbătut de tren și Consiliului Județean.

Redeschiderea traseului, ”o minune”

La rîndul său, Radu Pipa a spus că s-a reușit o minune ca în 2 luni de la demararea investițiilor să fie redeschisă calea ferată spre Putna „cu unitate și multă determinare”. El a adăugat că pe traseu se va mai lucra 2-3 luni, astfel încît viteza de circulație să fie corespunzătoare, iar timpii de deplasare să fie reduși. La acest moment, deplasarea durează aproximativ 2 ore. Se circulă cu 40 km/h urmând ca după lucrările care se vor face să se ajungă la 60 km/h. Și starețul Melchisedec a mulțumit celor care au contribuit la redeschiderea rutei feroviare și a adus mii de mulțumiri conducerii CFR.

Coroana reconstituită a lui Ștefan cel Mare, transportată cu trenul inaugural

Automotorul ”Săgeata albastră”, va circula pe traseul Suceava-Putna cu plecare la ora 11:20 din stația Suceava și va sosi la Putna Centru la ora estimată 13:27. Ruta parcursă va fi Suceava-Suceava Nord-Dărmănești-Milișăuți-Țibeni-Dornești-Rădăuți Gara Mică-Rădăuți-Gălănești-Vicov-Vicovu de Jos-Vicovu de Sus- Bivolarie- Gura Putnei- Putna Troiță-Putna Centru, iar întoarcerea va avea loc cu plecare din Putna la ora 16.35 și sosire la ora estimată 18:41 în Suceava. Trenul va rula pentru circulația călătorilor începând cu data de 15 august. Cu trenul inaugural, la Putna a ajuns și coroana reconstituită a Sfîntului Ștefan cel Mare. Coroana a fost sfințită de Părintele Patriarh Daniel și a fost depusă pe mormîntul lui Ștefan de la Mănăstirea Putna.

Trenul inaugural primit în gara din Putna cu aplauze. Primire entuziasmantă și la Rădăuți

De menționat că în Gara Rădăuți trenul a staționat mai mult. Pe peron așteptau aproape 100 de localnici, în frunte cu primarul Nistor Tătar. Primarul a tăiat o panglică pusă peste şinele de cale ferată cu ocazia reluării curselor, la şase ani distanţă de la anularea acestora. În Stația CFR din Putna, trenul a fost întîmpinat cu aplauze de aproximativ 200 de oameni. Printre aceștia se aflau vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc și viceprimarul comunei Cristi Aanei. Velnic Melchisedec a sfințit calea ferată și garnitura de tren de tip AM Desiro, „Săgeata albastră”.

Mersul trenului spre Putna pe 15 august

Pentru data de 15 august când se serbează hramul Mănastii Putna, trenul va funcționa după următorul program:

Suceava – Dornești – Putna (plecare Suceava la ora 6.02)

Putna – Dornești (plecare Putna 8.28)

Dornești – Putna (plecare Dornești 10.00)

Putna – Dornești (plecare Putna 13.25)

Dornești – Putna (plecare Dornești 14.55)

Putna – Dornești – Suceava (plecare Putna 16.36)