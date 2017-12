Reprezentanți de la nivel guvernamental și regional din Ucraina, Polonia și România, au stabilit vineri, 8 decembrie, la reuniunea de la Lvov, promovarea unui proiect cu finanțare europeană pentru realizarea unei rute care să lege Marea Baltică de Marea Neagră prin Lvov-Cernăuți-Suceava-București. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a participat la întâlnirea interregională de la Lvov. ”Subliniez în mod deosebit faptul că toate regiunile participante din Ucraina, voievodatele din Polonia au fost de acord să susțină lansarea unui proiect pentru accesarea de fonduri europene pentru realizarea coridorului est carpatic de la Marea Baltică la Marea Neagră. Am prezentat faptul că România a inclus în master planul general de transporturi porțiunea care ar trece pe teritoriul țării noastre. Practic UE a acceptat acest traseu. Mai sunt 380 de kilometri pe Ucraina și Polonia. Cu toții am căzut de acord că e necesar acest proiect pentru că un număr tot mai mare de cetățeni europeni circulă pe acest coridor nord sud iar numărul lor ar putea fi și mai mare”, a declarat Flutur.

Flutur a solicitat găsirea de soluții pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus-Crasna

El a arătat că președintele regiunii Lvov, Olecsandr Hanuschyn, a venit cu propunerea realizării unei infastructuri CFR pe ruta Lvov-Suceava-București,cale ferată cu ecartament normal. ”Am discutat cu cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale din Ucraina și am solicitat să găsească o soluție pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus-Crasna. E vorba de infrastructura pe partea ucraineană”, a subliniat președintele CJ Suceava. El a precizat că baza discuțiilor de la Lvov s-a axat pe proiectele transfrontaliere unde a fost prezentată experiența pozitivă Suceava-Cernăuți între sudul și nordul Bucovinei. ”Până acum am avut 12 proiecte din care 8 în perioada de preaderare și 4 după aderare. Acum avem în pregătire 13 proiecte din mai multe domenii: infrastructură rutieră, trecerea frontierei, educație, situații de urgență, mediu de afaceri, patrimoniu cultural”, a spus Flutur. El a menționat că la Lvov s-a hotărât ca acest grup interregional să se întâlnească din nou în ianuarie 2018 pentru a discuta despre problemele populației din zona munților Carpați din aceste regiuni. ”Vom discuta un proiect cultural referitor la civilizația huțulă care se regăsește în zona Carpaților în toate aceste regiuni. La întâlnire a fost prezent și președintele regiunii Lugansk care a spus că dorește să dezvolte o cooperare cu regiunile din estul Ucrainei, din Polonia și România”, a spus Flutur. El a mai adăugat că în discursul său a subliniat faptul că România și Polonia trebuie să susțină drumul Ucrainei către Uniunea Europeană.