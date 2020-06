Ruta ocolitoare numărul 2 a municipiului Suceava, Cumpărătura-Ipoșeti-Salcea și ruta alternativă Suceava-Botoșani au fost promovate pentru a fi finanțate cu bani europeni în baza unei ordonanțe de urgență inițiată de Ministerul Fondurilor Europene pentru evitarea dezangajării fondurilor europene ce dă posibilitatea finanțării unor proiecte de infrastructură. Primarul Ion Lungu a arătat că pentru obținerea finanațării ordonanța prevede încheierea unui parteneriat între Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră- CNAIR și autoritățile locale care trebuie să fie la rândul lor organizate în Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. El a subliniat că municipiul Suceava are îndeplinite condițiile întrucât zona metropolitană Suceava funcționează ca o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară. Lungu a precizat că astăzi a trimis o scrisoare către CNAIR în care s-a solicitat să fie prinse la finanțare cele două proiecte mari ruta ocolitoare 2 cu o valoare de 38 de milioane de euro și ruta alternativă Suceava-Botoșani cu 4,6 milioane de lei, valoare care a mai rămas de executat. ”Aceste proiecte se pot finanța până în 2021. Sperăm să fim prinși în program măcar cu unul dintre proiecte”, a mai spus Lungu.

