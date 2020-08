Odata cu evolutia tehnologiei si a obiceiurilor consumatorilor, marketingul se schimba si el. Daca in trecut accentul era pus pe suportul tiparit (ziare si reviste), in prezent totul devine digital, iar agentii economici sunt nevoiti sa tina pasul pentru a supravietui evolutiei tehnologiei. Din fericire, ei au alaturi experti care ii pot ajuta sa castige in lupta cu tranzitia, iar profesionistii cu experienta in marketing afiliat, ii pot sustine in realizarea unor campanii care sa revitalizeze vanzarile.

Consultantii in marketing afiliat pot excela intr-o anumita nisa sau pe un anumit tip de expertiza, iar alegerea celui mai potrivit este esentiala. Cu toate acestea, cand vine vorba despre marketingul afiliat, putini agenti sunt capabili sa egaleze realizarile lui Ryan McAweeney (fondatorul companiei Vertical Direct Marketing Group) care acum este dornic sa ajute agentii economici din San Diego.

Cine este Ryan McAweeney

Ryan McAweeney este un nume care iese in evidenta in domeniul marketingului direct si a revolutiei in marketingul afiliat. El are experienta in toate domeniile de marketing si stie cat de important este un plan personalizat care sa se potriveasca necesitatilor. Ryan este cunoscut pentru faptul ca a fondat in 1992 compania de marketing Vertical Direct Marketing Group, companie care estimeaza o crestere de peste 7 miliarde de dolari in urmatorii cinci ani.

Totodata, de-a lungul trimpului, Ryan a lucrat cu mai multe companii pe care le-a ajutat sa isi creasca afacerea. El le-a aratat o abordare personalizata a marketingului prin concentrarea pe nevoile clientilor. Printre cei care au apelat la servicile lui si au incredere in el se numara Wells Fargo, Toyota si multi altii.

Ce este marketingul afiliat

Marketingul afiliat este o modalitate de a creste vanzarile folosind platformele digitale. Agentii economici inregistreaza filiale care isi promoveaza produsele pe bloguri, forumuri, site-uri web, social media si alte medii virtuale. De cele mai multe ori, ei ofera informatii pro si contra, incercand sa isi informeze cat mai bine cititorii. Daca aceste informatii castiga suficient interes, sunt sanse mari ca vizitatorii sa acceseze linkurile de afiliere care ii directioneaza pe pagina de vanzare a produsului. Comisioanele sunt de 5 – 10% din pretul de achizitie si sunt platite pentru vanzarile rezultate din aceste linkuri de afiliere.

Marketingul afiliat este o cale de a obtine venituri pasive considerabile, mai ales daca afiliatii reusesc sa genereze un trafic mare catre site-urile lor.

Comertul online este in crestere

De mai multi ani, comertul online cunoaste o crestere continua, iar pandemia a contribuit la dezvoltarea acestuia, obligand oamenii sa apeleze la cumparaturile online. Se observa ca tot mai multi consumatori incep sa inteleaga avantajele achizitiilor online, iar aceasta inseamna o mare oportunitate pentru marketingul afiliat.

De aceea, agentii economici care sunt noi in mediul online se gandesc la modalitati de a stimula vanzarile, iar marketingul afiliat este un instrument extrem de eficient bazat pe promovarea produselor. Plata comisioanelor este cuantificata in functie de performante si de vanzarile realizate si nimic nu se iroseste.

Ryan McAweeney – omul care poate oferi garantia succesului in marketing afiliat

Desigur, marketingul afiliat are numeroase provocari, dar acestea nu sunt de nedepasit, mai ales daca se apeleaza la experti in domeniu precum Ryan McAweeney. Rezultatele impresionante pe care le-a inregistrat i-au permis sa construiasca un portofoliu de clienti fideli. De curand Ryan s-a retras de la VDMG pentru a se concentra numai pe marketingul afiliat si ofera agentilor economici interesati suport important.

Cu un portofoliu impresionant de campanii de succes, Ryan McAweeney este pregatit sa aduca revolutia marketingului afiliat si in San Diego.