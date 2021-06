Compania Ryanair a inaugurat, astăzi, primul zbor direct din Suceava către Rhodos, urmând să-și extindă portofoliul de destinații de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Astfel, la începutul lunii iulie, Ryanair va avea zboruri directe spre Viena, Milano și Roma.

Conducerea Aeroportului a transmis că „Ryanair oferă de astăzi pasagerilor noştri oportunitatea de a-şi petrece vacanţa pe o insulă grecească deosebit de frumoasă şi plină de istorie. Astfel pe lângă plaje şi peisaje de o frumuseţe deosebită, turiştii pot vizita şi oraşul antic şi medieval Rhodos, locul unde a existat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, respectiv Colosul din Rhodos”.

Conducerea aeroportului consideră că numărul ridicat de pasageri de la acest prim zbor către Rhodos dă speranțe că această nouă destinaţie va fi una de succes.