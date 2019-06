Un bărbat de 48 de ani, din comuna Marginea, s-a ales cu dosar penal, după ce polițiștii au descoperit în mașina lui 62 de pachete de țigări de contrabandă. El a fost oprit pentru control ieri, în jurul orei 19.00, pe strada Calea Cernăuți din Rădăuți. Mărgineanul a spus că a cumpărat țigările de la o persoană de pe raza orașului Siret și că nu cunoaște identitatea acesteia. Pachetele cu țigări au fost confiscate și introduse în camera de corpuri delicte a Poliției Rădăuți.

