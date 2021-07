Sîmbătă la prânz un echipaj de poliție din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei, în timp ce desfășura activități specifice pe strada Chilia din municipiul Vatra Dornei, a oprit pentru control autoturismul condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Dorna Arini, care nu posedă permis de conducere.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul i-a fost încredințat spre a fi condus pe drumurile publice, de proprietarul acestuia, care cunoștea faptul că cel în cauză nu posedă permis de conducere.

S-a dispus începerea urmăririi penale faţă de faptele de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”încredințarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere”.

