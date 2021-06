Sâmbătă, 26 iunie, ora 18:45, polițiștii din cadrul SPR 4 Gălănești, în timp ce efectuau activități de control trafic pe DJ 178 F, au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autovehicul ce se deplasa pe DJ 178 F pe raza localității Frătăuții Vechi, conducătorul autoturismului conformându-se și oprind pe partea dreaptă a carosabilului.

La volanul autovehicului a fost identificat un bărbat din Dornești, care a înmânat agenților de poliție mai multe documente în copie, declarând verbal faptul că nu deține documentele originale ale sale și nici ale autoturismului pe care îl conduce.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că șoferul figurează cu permisul de conducere anulat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate cu privire la autoturism, s-a stabilit faptul că acesta figurează ca fiind radiat din data de 25.09.2018.

În urma probatoriului administrat, în cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”conducerea unui vehicul neînmtriculat”, iar prin ordonanța organului de cercetare al poliției judiciare din data de 26.06.2021, s-a dispus reținerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul I.P.J. Suceava.

În cauză se continuă cercetările suspectul urmând să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, pentru dispunerea de măsuri preventive.