O profesoară de matematică din municipiul Suceava, în vârstă de 43 de ani s-a aruncat de la etajul patru al blocului în care locuiește situat pe strada Mărășești la doar câteva ore după ce a fost externată din secția COVID a Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Ea a căzut pe spațiul verde suferind fracturi costale, fractură de coloană și fractură de bazin. Femeia suferea de depresie severă și urma un tratament medical. Ea locuia singură soțul ei fiind plecat la muncă în străinătate. Femeia a fost găsită de sora ei, care a venit în vizită.

