Începând de astăzi, profesorii de liceu din toată țara se pot înscrie pentru a viziona, alături de elevii lor, o selecție de 8 filme documentare recente care analizează, din diferite unghiuri, fenomenul fake news și ramificațiile lui.

Ce documentare pot fi văzute la luna.doc7

Documentarele „Un basm cu știri false”, „Noul nostru președinte” și „Adevăr personal” abordează direct fenomenul, concentrându-se pe teoriile conspirației și dezinformările apărute înaintea alegerilor prezidențiale americane din 2016. Filmele ilustrează situațiile apărute în trei țări diferite – Macedonia, Rusia și Marea Britanie – pentru a explora impactul global al informațiilor transmise de mass-media. „Anas împotriva Gigantului” și „Gunoierii digitali” analizează problema conținutului fals sau inadecvat prezent pe rețelele de socializare și încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cine este responsabil pentru informațiile false diseminate prin social media? Cât de greu este să ștergi conținutul fals și unde se trasează granița dintre dezinformare și cenzură? Nu în ultimul rând, oferind perspective diferite asupra presei, documentarele „Slow News”, „Bellingcat – Adevărul într-o lume a post-adevărului” și „Nellie Bly face știrile” se concentrează pe aspectele pozitive ale jurnalismului și moduri de a reinventa instituțiile media.

Cum se pot înscrie profesorii

În perioada 19 octombrie – 10 noiembrie, filmele vor fi disponibile gratuit, pe platforma http://kinoteca.bloczero.ro/, în secțiunea destinată festivalului luna.doc, în baza unui cont de profesor. Profesorii vor avea ocazia să își aleagă direct din interfața platformei documentarele pe care doresc să le vizioneze alături de elevii lor, iar acestea vor putea fi proiectate atât fizic, în spațiul școli, cât și în cadrul cursurilor online, în funcție de varianta aleasă de fiecare profesor.

Pentru a simplifica organizarea de proiecții în mediul online, platforma permite profesorilor să distribuie elevilor un link de vizionare securizat, accesibil timp de 24 de h, fără necesitatea creării unui cont suplimentar de către aceștia.

Înscrierile pentru participarea la proiecții de film în cadrul luna.doc se fac prin intermediul formularului https://forms.gle/4fczr22xc3tePrXM6.

Ateliere de educație media pentru elevi

Din dorința de oferi cât mai multe informații și resurse care să îi ajute pe liceeni în lupta cu știrile false, programul festivalului luna.doc va include și 10 ateliere online de educație media în cadrul cărora adolescenții vor putea discuta liber cu jurnaliști români și experți media despre principiile de urmat pentru o informare corectă, despre jurnalism etic și deontologie profesională, precum și despre ramificațiile și consecințele știrilor false în realitate. Discuțiile vor avea loc pe Zoom și vor dura 2 ore.

Liceeni care își doresc să intre în legătură directă cu jurnaliștii se pot înscrie completând acest formular https://forms.gle/FATBLDMHGFxZcgVo6 până la data de 23 octombrie 2020.

luna.doc – Festival online de film documentar pentru liceeni este organizat de Asociația Bloc Zero în parteneriat cu One World România prin programul One World Romania la Școală.

Proiect co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național

Partener ONG: Forum Apulum

Parteneri media: Radio Guerilla, Scena 9, Știri.ong, Iqads, Zile și Nopți, Munteanu, Filmsi, IQool, Ziarul Metropolis, Film Menu, Cinefilia.ro, Films in Frame.

Mai jos, descrierile filmelor selecționate în cadrul luna.doc#7:

Sinopsisuri filme luna.doc#7:

1. Slow News (r. Alberto Puliafito, 2020, Italia, 52’)

La fiecare 16 secunde dăm share la milioane de informații pe rețelele de socializare. Ziarele false prezintă farse adevărate și ziarele reale prezintă știri false. Oamenii cred totul și nimic în același timp. Ca răspuns la acest fenomen, pe tot cuprinsul globului, o serie de jurnaliști construiesc modele alternative de jurnalism. Toți vor același lucru: să încetinească ritmul cu care producem și consumăm știri. Un astfel de model este cel de slow news.

2. Bellingcat – Adevărul într-o lume a post-adevărului / Bellingcat – Truth in a Post-Truth World (r. Hans Pool, 2018, Olanda, 88’)

Documentarul explorează inovațiile investigațiilor de tip „open source”, care se bazează pe analiza datelor accesibile publicului larg, și introduce spectatorii în lumea colectivului de jurnaliști cetățenești de investigație numit Bellingcat. În cazuri precum dezastrul aviatic MH17 sau otrăvirea unui spion rus în Marea Britanie, echipa Bellingcat caută adevărul și face lumină în ceea ce privește lupta pentru integritate jurnalistică în era știrilor false și a faptelor alternative.

3. Gunoierii digitali / The Cleaners (r. Hans Block, Moritz Riesewieck, 2018, Germania, Brazilia, 88’)

Industria de „curățenie” digitală din lumea a treia e locul unde Internetul se leapădă de ce nu-i place. Însărcinați cu această muncă sunt așa numiții „gunoieri digitali” – angajați externalizați din Silicon Valley a căror slujba este aceea de a șterge conținutul inadecvat de pe internet. O muncă dură din punct de vedere psihologic, care duce adesea la o uzură de durată. Și totuși, în spatele muncii lor se ascund întrebări importante. Cum faci diferența între artă și propagandă, cum discerni între exercitarea dreptului la liberă de exprimare și instigarea la ură? Când vine vorba de social media, unde se trasează linia de demarcație între un spațiu în afara legii și unul profund cenzurat? Documentarul încearcă să înțeleagă această nouă și tulburătoare paradigmă.

4. Adevăr personal / Personal Truth (r. Charlie Shackleton, 2017, Marea Britanie, 17’)

Influențat de o avalanșă de știri false care promovau teoria conspiraționistă „Pizzagate”, conform căreia o presupusă rețea de pedofilie formată din înalți oficiali democrați ai Statelor Unite ale Americii și-ar fi desfășurat întâlnirile în subsolurile a diferite restaurante, Edgar Welch a dat buzna înarmat într-o pizzerie din Washington, DC pentru a căuta și salva presupușii copii abuzați de rețeaua în cauză, fără a găsi însă nimic concludent la fața locului.

Regizorul Charlie Shackleton îmbină creativ imagini de arhivă legate de acest caz cu o poveste din experiența sa personală, pentru a pune niște întrebări presante: Care este punctul în care scepticismul sănătos se transformă în convingere fermă? Cât de ușor este să crezi într-o teorie a conspirației? Și odată ce o crezi, mai este cale de întoarcere?

5. Nellie Bly face știrile / Nellie Bly Makes the News (r. Penny Lane, 2019, SUA, 23’)

Documentarul animat explorează povestea jurnalistei care a schimbat lumea femeilor din domeniul jurnalismului într-o perioadă în care femeile nu aveau nici măcar dreptul de a vota. Examinând granița dintre reportaj și jurnalism creativ, filmul creează un portret dinamic a unei femei care a refuzat să accepte status quo-ul.

6. Noul nostru președinte / Our New President (r. Maxim Pozdorovkin, 2018, SUA, Rusia, 77’)

Documentarul urmărește campania electorală a lui Donald Trump pentru alegerile prezidențiale americane din 2016 prin folosirea exclusivă a materialelor de presă publicate, în aceeași perioadă, de instituțiile media de stat din Rusia. Filmul este o satiră despre presa rusească și despre influența acesteia asupra politicii americane.

7. Un basm cu știri false / Fake News Fairytale (r. Kate Stonehill, 2018, Marea Britanie, Macedonia, 18’)

Filmul prezintă un epicentru neașteptat al știrilor false: orășelul Veleș din Macedonia. În Veleș, în timpul campaniei electorale americane din 2016 pentru alegerile prezidențiale, mai mulți adolescenți au început să creeze știri false care au generat mii de accesări pe rețelele de socializare. Acești tineri antreprenori au făcut bani din publicitatea generată de poveștile lor care au devenit virale și au declanșat o „goană după aur” digitală în Veleș.

8. Anas împotriva Gigantului / ANAS v. the GIANT (r. Adrienne Collatos, 2019, Germania, SUA, 17’)

Anas Modamani a ajuns în Berlin în 2015, după ce a fugit din Siria, și a sărbătorit momentul cu un selfie pe care l-a postat pe Facebook. Fotografia lui s-a transformat însă rapid într-o postare de tipul „fake news” și a devenit virală. Peste noapte, Anas s-a găsit aruncat în mijlocul unei dezbateri geopolitice care punea în pericol tot ceea ce construise în noua sa patrie. Decizând să-și ia soarta în propriile mâini, acesta a dat în judecată Facebook.

În acest ecosistem media nou și în perpetuă schimbare, povestea lui Anas Modamani oferă o nouă perspectivă din interiorul scandalurilor online legate de știrile false sau de discursul de instigare la ură care au zguduit lumea în ultimii ani.