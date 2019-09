De câteva zile oferta municipiului Suceava în materie de gastronomie s-a îmbogățit cu un nou restaurant, Mannschaft Omlette, o locație chic situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr.2 (la Tipografie) realizată sută la sută din fonduri private. Deschiderea a avut la finele săptămânii trecute iar banii încasați în acea zi au fost donați căminului de bătrâni de la Bogdănești. ”Pentru că suntem oameni și dorim ca prin afacerea și preparatele noastre să aducem și altor persoane zâmbetul pe buze, banii adunați de la deschiderea restaurantului au fost donați căminului de bătrâni de la Bogdănești”, a spus Lucian Julei, antreprenorul care a realizat investiția.

Sushi burger unul din cele mai faimoase produse din meniul Mannschaft Omlette

El a explicat că noul restaurant oferă o gamă variată de opțiuni, precum: toast cu avocado și somon, bagel avocado, ouă benedict, sau un breakfast sandwich pentru cei care se grăbesc să ajungă la ședință, o cafea și sunteți gata de o nouă zi plină de evenimente! Pe lângă toate aceste minunății care se vor servi dimineața, iar restaurantul mai oferă desigur și supe din avocado și pui, salate cu pui și somon dar și desert: oreo pancakes, clătite cu nutella și căpșuni, freshuri și smoothie-uri de toate aromele și culorile. Unul din cele mai faimoase produse din meniul Mannschaft Omlette este sushi burger.

”Vrem să vă aducem pe masă produse proaspete, bio, pline de savoare presărate de influențe îndrăznețe din bucătăriile lumii”

Lucian Julei ne spune cum a luat viață Restaurantul Mannschaft Omlette: ”Pentru că suntem oameni într-o continuă expansiune, pentru că trecem prin timp grăbiți cu vise mărețe, pentru că studiem arta frumosului și știm că românul se autodepășește mereu prin tehnică și inventivitate, am adunat toată energia noastră aducând concepte noi, reușind astfel prin pasiune, sacrificiu, devotament șimultă muncă să dăm viață restaurantului nostru. Noi suntem o echipă tânără și ambițioasă care vrem să oferim „gust” vieții tale! Vrem să vă aducem pe masă produse proaspete, bio, pline de savoare presărate de influențe îndrăznețe din bucătăriile lumii. Cum o să ne pășiți pragul, veți fi întâmpinați de un decor relaxant, caracterizat de ospitalitate și atenție pentru detaliu. Pasiunea pentru gătit este călăuza noastră către produse fără cusur, remarcându-ne prin diversitate, fără a renunța la gusturile românești, noi promitem să vă oferim mereu ceva care să vă surprindă papilele gustative. Totul a început de la cum am reinventat noi OUL și cum l-am făcut în bucătăria noastră pionul principal al mâncărilor noastre! Dimineața o să fie mult mai bună dacă ne pășiți pragul pentru un mic dejun copios”.

”Ambientul pe care noi vrem să vi-l oferim trebuie să vă aducă o experiență unică în viața dumneavoastră încă din momentul în care v-ați așezat la masă”

Tot Lucian Julei explică de ce Mannschaft Omlette se deosebeșete de restul restaurantelor: ”Pentru noi succesul unei mese perfecte este mâncarea perfectă iar totul este posibil atunci când ai un personal profesionist ce inovează constant și folosește ingrediente de top! Ambientul pe care noi vrem să vi-l oferim trebuie să vă aducă o experiență unică în viața dumneavoastră încă din momentul în care v-ați așezat la masă! Pentru că România se găsește la confluența marilor culturi europene gastronomice, noi ne-am inspirat meniul din Franța creând un croque madame extraordinar de delicios, din Italia inspirați de apele mediteraneene cu salate din avocado și somon sau simple omlete delicoase, supe de pui sau supe cremă care se îmbină foarte armonios cu bucătăria noastră tradițională! Ah, să nu uităm de unul din cele mai faimoase produse din meniul nostru: sushi burger, pentru că noi vrem să facem diferența dintre toate aceste mistere culinare!”. Restaurantul Mannschaft Omlette este deshis de luni până vineri între orele 7.30-22 iar sâmbătă și duminică între orele 8-23.