Începem un drum nou alături de tricolori, împreună cu un nou selecționer și într-o perioadă plină de provocări.

Poate că nu putem fi încă pe stadion lângă ai noștri. Dar stadionul e doar locul unde se organizează meciurile. Când joacă România, meciurile sunt acolo unde e inima fiecăruia.

Am jucat cu porțile închise, am uimit lumea cu Arena Națională plină de copii, am susținut tricolorii din Kazahstan până în Insulele Feroe. Nimic nu ne oprește.

Când susținem România, nu există granițe închise pentru că nu există granițe. Stările noastre de urgență? Uneori bucuria, alteori suferința. Mereu lupta!

Am jucat fără spectatori, dar fără suporteri, niciodată.

Acum, nu putem fi APROAPE fizic. Dar ÎMPREUNĂ suntem totdeauna!

De astăzi se deschide PELUZA TRICOLORĂ în care poți intra AICI.

Intră pe ro/PeluzaTricolorași mută mingea pe țara sau județul din România de unde susții echipa națională la meciurile din această toamnă.

Completează datele tale și un mesaj pentru tricolori ca să poți trăi surprizele emoționante pe care ți le pregătim.

Vei vedea cum mesajul tău și harta suporterilor vor însoți permanent tricolorii: în cantonamentul de la Mogoșoaia, în vestiarele de acasă și din deplasare, pe stadion la toate partidele de pe teren propriu, chiar în timpul meciului și inclusiv pe băncile de rezervă!

Pe Liveblog PELUZA TRICOLORĂ de pe frf.ro vei descoperi, începând de mâine, numărul total al înscrierilor în galerie, dar și topul țărilor și al județelor din România!

Arătăm lumii câți suntem ÎMPREUNĂ când joacă ROMÂNIA!