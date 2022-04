Ediția 2022 a Târgului de Paști „Produs în Bucovina” s-a inaugurat, astăzi, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai Barbă. Pe lângă produsele gastronomice tradiționale specifice perioadei pascale se află meșteri populari. Totodată, sunt organizate ateliere demonstrative de încondeiat ouă. Târgul este organizat de Consiliul Județean și Centrul Cultural <Bucovina>, în parteneriat cu Primăria Suceava și Asociația <Produs în Bucovina>, și va fi deschis până pe 1 mai.

La deschidere, Niculai Barbă a declarat că acest târg face parte din programul „Paștele în Bucovina”. „Aici la târg vor fi organizate mereu activități practice, ateliere de încondeiat ouă și vor fi momente specifice acestor sărbători. Ne dorim ca indiferent de condițiile care sunt, pandemie, conflictul din Ucraina, activitățile pe care noi le avem incluse în programul Paștele în Bucovina să se desfășoare în continuare, să nu le anulăm. Ba mai mult, așa cum spuneam și în perioada sărbătorilor de Crăciun, dacă doi – trei ani se întrerup aceste activități lumea începe să nu mai prezinte același interes și există riscul să scadă în intensitate prezentarea unor evenimente sau activități. Ar fi păcat ca în județul Suceava, în Bucovina, să nu puntem în valoare aceste evenimente. Din acest motiv am solicitat celor de la Centrul Cultural Bucovina să organizeze în această perioadă care să fie prezentate publicului, atât sucevenilor, cât și turiștilor, activități în toate localitățile județului.

Cu această ocazie îndemn și turiștii să-și petreacă Sfintele Sărbători de Paște în Bucovina, având în vedere că în această perioadă, în toate bisericile și mănăstirile din județ vor avea acele slujbe care sunt cu totul deosebite în această zonă, o zonă în care avem opt mănăstiri UNESCO”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava.