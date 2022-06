Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, i-a invitat pe suceveni, pelerini și turiști să viziteze Târgul de Sânziene – Produs în Bucovina pentru a descoperi autenticul, tradițiile, meșteșugurile și obiceiurile din Bucovina. Niculai Barbă a fost prezent în această după amiază la deschiderea oficială a târgului, eveniment care va avea loc în perioada 22 – 26 iunie 2022 pe esplanada din centrul Sucevei. Târgul de Sânziene – Produs în Bucovina este organizat de Consiliul Județean Suceava, Primăria Suceava, Centrul Cultural „Bucovina” și Asociația Produs în Bucovina.

Niculai Barbă a precizat că în cadrul târgului sunt prezenți 40 de meșteșugari din întreaga țară, majoritatea lor fiind din județul Suceava. „Am organizat acest târg cu un format tradițional pe care noi încercăm să-l readucem în atenția opiniei publice, să-l aducem în cadrul evenimentelor organizate de noi după, să spunem că am avut o scădere a intensității a acestor evenimente ca urmare a faptului că am trecut prin pandemie. Doi ani a trebuit să facem astfel de evenimente într-un format oarecum mai restrâns. Și reamintesc faptul că la astfel de târguri și la majoritatea evenimentelor de promovare, Consiliul Județean Suceava, împreună cu Asociația Produs în Bucovina venim în acest format de prezentare a obiceiurilor, tradițiilor, meșteșugurilor și a gastronomiei”, a spus vicepreședintele CJ Suceava.

El a adăugat că în premieră, la ediția din acest an a târgului vor fi organizate spectacole de teatru de păpuși. „Revenind la ceea ce pot vedea sucevenii și turiștii care sunt în această perioadă la Suceava, în perioada hramului orașului, ziua de 24 iunie este una cu totul deosebită, sărbătorindu-se <Ziua universală a iei>. Dintre colecțiile care vor putea fi prezentate în această zi le-aș enumera pe cele ale lui Paul Torac, Viorica Hojbotă sau Stela Lucaciu. În aceeași zi vom organiza începând cu ora 12:00 un teatru de păpuși, apoi un moment muzical susținut de elevii de la Școala Populară de Artă a Centrului Cultural Bucovina și apoi un moment <de strânsură>, un moment inedit cu Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”. Astfel, pe 24 iunie, până la ora 15:00, vor exista mai multe activități la care vizitatorii pot să participe. Și tot pe 24 iunie vom avea și deschiderea Programului Ștefanian în Cetatea de Scaun a Sucevei”, a arătat Niculai Barbă, care a mai precizat că evenimente dedicate Zilei Universale a Iei vor avea loc și la Muzeul Satului și Bucovinean și la Hanul Domnesc din Suceava. El a adăugat că sâmbătă, pe 25 iunie, în cursul dimineții, în cadrul târgului vor fi organizate demonstrații practice de către elevii care au câștigat olimpiada județeană a meșteșugarilor.

Vicepreședintele CJ Suceava, a mai spus că în perioada târgului vor fi organizate mai multe demonstrații practice făcute de meșteri populari din județ. „Sunt prezenți 40 de meșteșugari din toată țara, din județul Suceava în special, fiind aleși cei care s-au apropiat cel mai mult de partea aceasta de tradițional, de autentic. Vă așteptăm pe toți, se anunță o atmosferă foarte frumoasă, o atmosferă deosebită și prin urmare hai cu toții la hram. Haideți cu toții la acest Târg de Sânziene, un târg în care noi am încercat și cred că am și reușit să atragem prin autenticitate, așa cum specialiștii noștri ne spun că s-a întâmplat cu ani și ani în urmă. Prin urmare autenticul este o caracteristică a Bucovinei pe care o veți regăsi în întreg județul și o veți regăsi și la Târgul de Sânziene – Produs în Bucovina”, a încheiat Niculai Barbă.