Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin „S.N.U.A.U. 112” despre faptul că, în comuna Panaci a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat conducătorul auto, un bărbat de 56 de ani din comuna Iacobeni, care a declarat că în timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Panaci a părăsit partea carosabilă și a acroșat un stâlp din fier al unui imobil.

Cu ocazia verificărilor efectuate de poliţişti în bazele de date, s-a constatat faptul că, autoturismul condus de bărbatul de 56 de ani nu este înmatriculat.

Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat” și ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturtilor alcoolice sau a altor substanţe”, iar în urma probatoriului administrat bărbatul de 56 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în C.R.A.P. din cadrul I.P.J. Suceava.