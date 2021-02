Liderul județean al verzilor suceveni, Dan Acibotăriță, și-a ieșit din fire după ce a constatat că prea mulți români mor în accidente rutiere iar autoritățile statului nu fac mai nimic. ”Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că prea mulți români mor pe drumurile din România. Prea mulți copii, tineri suferă din cauza accidentelor rutiere. Este dureros să vezi accidente mortale în interiorul unui oraș, municipiu, cu alte cuvinte în interiorul unei localități, iar acest lucru ne duce cu gândul că poliția din România nu mai are puterea, necesarul de personal, dorința de a-și face treaba. Nici cei care conduc destinele unei localități, adică primarul, viceprimarul, consilierii nu se implică în prevenție, în protejarea cetățenilor. Repetăm, a nu știu câta oară, în orașele mari din Europa, în dreptul grădinițelor, școlilor, liceelor, în dreptul trecerilor de pietoni sau unde circulația este mai accentuată sunt montate acele ”cocoașe de cămilă” sau ceva făcut care să reducă viteza mașinilor și să atragă atenția asupra pietonilor. La noi, totu-i invers, parcă se dorește distrugerea copiilor, a tinerilor, a celor care ne vor reprezenta viitorul. Și așa suntem, ca populație, în scădere, ne mai și călcăm unii pe alți?”, a declarat supărat Dan Acibotăriță.

