Un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Suceava – Biroul Rutier, a observat un autovehicul condus de o persoană de sex masculin, care circula din direcția com. Scheia spre mun. Suceava și care la intersecția străzii Calea Obcinilor cu blvd. George Enescu nu a respectat semnificația culorii roșu a semaforului electric aflat în funcțiune, continuându-si deplasarea prin intersecție.

Autovehiculul a fost oprit iar la volanul său a fost identificat un bărbat de 71 ani, din com. Scheia. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg./l. alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la S.J. de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava, unde i s-au prelevat două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating