Ministerul Mediului a anuntat in urma unei conferinte de presa, prin reprezentantul Gratiela Gavrilescu, faptul ca incepe restituirea taxelor auto. Guvernul a suplimentat fondul pentru AFM si cateva dintre dosarele depuse si-au gasit deja solutionare.

ANAF anunta ca incepand din vara acestui an s-au restitui deja peste 700 de milioane de lei, catre peste 420.000 de contribuabili care au platit taxa in intervalul 1 ianuarie 2007 si 31 ianuarie 2017.

Odata cudata de 30 ianuarie 2012, taxa auto a fost suspendata. Acest lucru a fost valabil pana in 31 decembrie 2012, iar persoanele deja achitase-ra aceasta taxa urmau sa primeasca intreaga suma de bani inapoi.

Din 15 martie 2013 a intrat insa in vigoare timbrul de mediu.Pentru toate autovehicule, din acel moment, taxa auto s-a calculat exclusiv pe baza emisiilor CO2. Insa nici aceasta lege nu si-a gasit drumul spre linia de final. Timbrul de mediu face acum parte din cele 102 taxe eliminate, incepand cu anul 2017, una februarie.

Asadar, toti cei care au platit aceasta taxa vor fi despagubiti, fiindu-le returnata suma de bani.

Guvernul face deja eforturi pentru a acorda bugete suplimentare constant, pentru restituirea acestor taxe. Conform declaratiei Ministrului de Mediu, aproximativ 90% din sume au fost restituite. Iar restul sumelor vor fi date inapoi imediat ce Guvernul va depune urmatoarea transa de bani in contul AFM.

Cine se poate astepta sa ii fie restituita taxa auto?

Toate persoanele care au depus dosarele pentru restituirea taxei auto vor fi despagubite in decursul a cateva zile, dupa ce fondurile ajung in bugetul AMF, conform declaratiei ministrului.

Pana in prezent exista statistici ce arata faptul ca peste 420.000 de soferi au primit inapoi banii achitati. De asemenea, statul confirma faptul ca s-au alocat peste 1,3 miliarde de lei pana in acest moment pentru a se restitui in totalitate taxele auto.

Pe 12 iunie Executivul a alocat o noua transa de bani, iar aceasta ar urma sa intre in fonduri si sa fie distribuita inapoi cetatentilor in zilele ce urmeaza. Fiecare conducator auto ce a depus cerere penru restituire isi va primi banii inapoi, comenteaza reprezentantii autoritatilor.

Care este totalul sumelor si cat s-a restituit pana acum?

Din momentul introducerii taxei si pana in 2017 cand aceasta a fost retrasa, statul a strans o suma de 7,2 miliarde de lei. Conform declaratiilor, in mai multe transe, statul ar fi returnat catre soferi deja o suma de 3,5 miliarde de lei.

Iar anul acesta s-au mai alocat mai multe transe suplimentare pentru a grabi procesul de restituire. Dobanda pentru fiecare zi de intarziere ar trebui sa fie 0.002%. Insa termenele nu se respecta, iar pentru dobanzi conducatorii urmeaza sa astepte noi termene, in functie de alocarea bugetului.

Eugen Teodorovici, ministrul de finante, anunta pe 23 mai 2019 ca trebuie sa se astepte o noua decizie de alocare si relocare a fondurilor, insa procedurile birocratice sunt destul de incurcate si procesul de tergiverseaza astfel foarte mult.

Insa, in final se va plati tot ceea ce este emis pe deciziile de impunere de la ANAF, declara acesta.