Pe 12 octombrie, românii și-au arătat solidaritatea față de copiii din secțiile de oncopediatrie din țară, alăturându-se campaniei inițiate de Mirela Retegan și Gașca Zurli – Ziua Eșarfelor Colorate.

În ziua în care Zurli a împlinit 14 ani de existență, românii au purtat eșarfe colorate, manifestându-și astfelsuportul față de cei mai curajoși copii ai României, piticii care poartă zi de zi o branulă prin care li se administrează nu doar tratamentul, ci și speranța că într-un final va fi bine.

În fața bolii au avut, cel puțin pentru o zi, o armată de îngeri deghizați în oameni care au purtat special pentru ei eșarfe colorate. Sute de oameni au donat în campania de pe Galantom și alte câteva zeci au licitat eșarfe donate de 55 de persoane publice, artiști, vedete și oameni de afaceri din România.

Mai mult decât atât, mii de oameni au parcurs drumul virtual al eșarfelor alături de cele trei echipe Zurli, care au dus darurile copiilor din cele opt orașe, un drum presărat cu multă emoție. Echipele Iubire, Generozitate și Fericire au ajuns cu pachete la copiii din secțiile de oncopediatrie ale spitalelor din Craiova, Constanța, Iași, Timișoara, Cluj Napoca, Târgu Mureș, Brașov și București.

Campania Ziua Eșarfelor Colorate și-a propus ca, în ziua de 12 octombrie, când Gașca Zurli a sărbătorit 14 ani de existență, să asigure 1.000 de kituri de toamnă pentru toți copiii internați în secțiile de oncopediatrie din țară. Campania inițiată de Mirela Retegan și susținută de Fundația Noua Generație și-a atins obiectivul, iar finalul campaniei a regăsit-o pe Mirela Retegan, fondatorul Zurli, în curtea spitalelor din capitală, cu pachete pentru micii pacienți de la Institutul Oncologic București, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Marie Curie și centrul Robănescu.

S-au alăturat campaniei personalități recunoscute pe scena publică din România, modele pentru români, oameni precum Andreea Răducanu, Mihaela Geoană , Andreea Esca, Diana Cosmin, Ana Morodan, Otilia Ostrovsky, Anna Lesko, Petronela Rotar, Ioana Ginghină, Camelia Șucu, Irina Spîrlea, Alina Popa, Narcisa Suciu, Lorena Buhnici, Raluca Moianu, Irina Binder, Prințesa Urbană – Ioana Chicet Macoveiciuc, Paula Chirilă, Cătălina Porumbel, Delia Matache, Olga Gudynn, Mihaela Călin, Anamaria Ionescu, Oana Roman, Simona Gherghe, Andreea Bălan, Gina Pistol, Lora, Sorina Dumitrescu, Mirela Bucovicean, Monica Cadogan, Oana Moraru, Raluca Michailov, Elvira Deatcu, Andreea Paul, Maria Obretin, Anca Sigartău, Sore, Paula Seling, Andreea Berecleanu, Ioana Maria Moldovan, Andreea Remețan, Daciana Sârbu, Ileana Badiu, Atena Boca, Stephan Pelger, Nadine, Laura Olaru, Irina Fodor, Ionela Năstase, Amalia Năstase, Alina Sorescu, Cristina Ghivnici, Cristina Stănciulescu.

Am avut nevoie de ajutor în spitalele din țară si ne-am bucurat de susținerea Asociației Little People, Asociația Dăruiește Aripi și Asociația Magic (MagiCAMP). Sunt asociații cu care Mirela Retegan și Gașca Zurli au mai colaborat cu success și în trecut.

“Suntem alături de prietenii noștri de la Gașca Zurli ori de câte ori concep un nou proiect dedicat copiilor bolnavi de cancer. Împreună cu colegii mei din cadrul Asociației Little People România am fost martori la bucuria resimțită de copiii internați în cadrul secțiilor de oncopediatrie din țară atunci când au primit cadourile pregătite cu grijă și atenție de personajele Zurli. Abia așteaptă să finalizeze tratamentul și să poată întâlni personajele la un concert Gașca Zurli. Până atunci se bucură să îi urmărească la televizor sau în mediul online, aceasta fiind contactul cu lumea din afara zidurilor de spital. Vom continua să fim alături de copiii bolnavi de cancer în fiecare zi, facilitând implementarea unor proiecte de suflet, pentru ca experiența cancerului să fie mai ușoară și pentru ca acești copii să își trăiască în continuare copilăria chiar dacă sunt izolați în spital. Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături! Mulțumim Gașca Zurli!”, Laura Răducan, psiholog Asociația Little People România.

“Cadourile oferite copiilor bolnavi de cancer din Constanța din partea Găștii Zurli au generat muuuultă voie bună și pupici cu sclipici. Amalia ne-a zis după ce a probat pijămăluțele: „Chiar nu mă așteptam să primesc cadou de la Gașca Zurli! Ce draguți că s-au gândit și la mine!”, ne-a transmis Alina Patrahau, fondatoarea Asociației Dăruiește Aripi.

Au pus umărul ca proiectul să ajungă la final Anca Dinu și Comunitatea Mamprenoarelor din Cluj Napoca, Bianca Morariu, Bianca Potyesz și comunitatea MMTCG din Timișoara, Ana Maria Micu și Asociația Copil Unicat din Sibiu, Dana Lupșa și asociația Happy Moms Brașov.

Ziua Eșarfelor Colorate este o campanie inițiată de Mirela Retegan, femeia care de 10 ani le aduce bucurie copiilor care se luptă cu cea mai urâtă boală din lume. Mirela și-a propus să îi ia sub aripa ei pe micii eroi, iar de câteva ori pe an organizează campanii dedicate lor, prin care le reamintește oamenilor că binele este ceva ce se învață pas cu pas, că în loc să rămânem îndiferenți față de durerea și neputința acestor copilași, putem alege să le facem câte o mică bucurie.

Prima ediție a campaniei a ajuns la final, însă Mirela promite ca anul viitor aceasta să crească și să aducă și mai multă bucurie în jur.

Parteneri ai Zilei Eșarfelor colorate: CEC Bank, Aqua Carpatica Kids, Sofiaman, Liloo, Zdrovit, DS Market, Sweeteria, Worwag Pharma.

Un proiect comunicat cu sprijinul NO.MAD Talks.

Drumul Eșarfelor Colorate se vede aici – https://www.youtube.com/watch?v=NaUUTpYxs2o&feature=youtu.be