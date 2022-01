O situație tragi-comică s-a întâmplat în orașul Vicovu de Sus între doi soți divorțați dar care locuiau încă în casa construită împreună. Bărbatul a ajuns să se plângă Poliției că fosta soție îl bate. Ultimul strigăt de ajutor a fost lansat miercuri, 12 ianuarie, în jurul orei 20.00 când bărbatul a fost lovit de fosta soție atât de tare încât a ajuns la spitalul din Rădăuți cu contuzie occipitală. Practic femeia năbădăioasă i-a umflat ochiul. Polițiștii sosiți la fața locului au văzut că treaba e serioasă și au emis un ordin de protecție prin care femeia nu are voie să se apropie de bărbat dar și de casă la o distanță mai mică de 50 de metri în următoarele cinci zile. În plus polițiștii au deschis și un dosar penal.

