Cu ocazia a 10 ani de la începuturile Let’s Do It, Romania! a fost lansată cartea Let’s Do It, Romania! – cum am reușit să mobilizăm 1.8 milioane de oameni să curețe România. Cartea este realizată în parteneriat cu Curtea Veche Publishing și a fost lansată în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest.

Cartea spune povestea celor 10 ani de evoluție a celei mai mari mișcări sociale din România și explică într-un mod onest și plin de curaj cum au reușit o mână de voluntari să convingă peste 200 000 de români să iasă la prima Zi de Curățenie Națională desfășurată pe 25 septembrie 2010, dar și cum a evoluat organizația nou înființată spre 1.800.000 de voluntari mobilizați în 6 acțiuni naționale, ultima dintre ele fiind organizată pe 15 septembrie 2018, alături de alte 150 de țări de pe Glob.

“Am scris această carte având în minte un tânăr din România, aflat la început de drum, cu vise mari, dar care se întreabă, poate, dacă este posibil să schimbe ceva în țara noastră. Răspunsul este da, iar noi suntem dovada vie că orice vis, oricât de nebunesc ar fi, se poate transforma în realitate, dacă tu crezi suficient de tare și atragi alături de tine oameni care au aceeași viziune. Este o poveste cu multă bucurie, dar departe de a fi perfectă. În acești 10 ani am trecut prin toate, de la reușite la eșecuri, de la împăcări la despărțiri, de la frustrare la recunoștință, iar cartea este o reprezentare a tuturor, cu vulnerabilitate și încredere că numai împreună putem transforma în bine România. Această carte este o dovadă vie în acest sens și le mulțumim tuturor celor care au sprijinit în vreun fel această inițiativă cu timpul, energia sau resursele lor. Această carte este și a lor și fac parte cu toții din povestea Let’s Do It, Romania!”, au declarat reprezentanții Let’s Do It, Romania!.

„Când echipa Let’s Do It, Romania! ne-a propus să punem povestea proiectului într-o carte, am răspuns fără să ne gândim de două ori: DA. Rezultatul e un volum care documentează, emoțional, dar și pragmatic, 10 ani de muncă și implicare într-o inițiativă care a schimbat România. E o carte din care vei ințelege imediat cu ce se mănâncă voluntariatul. Iar când o termini simți că se poate, se poate cu adevărat.” a declarat Barna Nemethi, director executiv Curtea Veche Publishing.

Poveștile au fost strânse și puse pe cuvinte de Anca Vancu, jurnalist, prin intermediul interviurilor cu peste 30 de membri și susținători, iar proiectul a durat 2 ani.

N-am lipsit în niciun an de la Ziua de Curățenie Națională pentru că am învățat că trebuie să insiști pe ideile tale, pentru ca ele să facă diferența cu adevărat. Stăruința este o virtute și nu m-am gândit nicio secundă să abandonez ideea că exemplul nostru poate fi urmat an de an de tot mai mulți. Da, am strâns după alții, cu gândul că va veni o vreme când ei vor înțelege că e greșit să arunci așa. Da, m-am înfuriat și eu că autoritățile nu fac prea multe să oprească mizeria, dar m-am bucurat în timp că au început să ajute mișcarea de curățenie generală. Visez la vremurile când doar cartea aceasta va mai fi mărturie despre „Let’s Do It, Romania!”, când nu vom mai avea de ce să ne adunăm cu toții în septembrie – poate doar la vreo mare petrecere. Pentru că atunci gunoaiele vor sta in gropi de gunoi ecologice sau în fabrici de reciclare, iar eu și copilul meu vom putea să ne plimbăm în natură fără să le vedem, vom alerga fără să riscăm să ne tăiem în cioburi și vom admira râurile curate, fără pet-uri plutitoare. Curățenie peste tot, ca o stare de normalitate si firesc. Eu vă mulțumesc dacă duceți mesajul cărții și acțiunii mai departe și dacă faceți ca în viitor să putem spune impreuna „We did it!” (Amalia Enache, ambasador Let’s Do It, Romania!, care semnează și prefața cărții).

„De câte ori avem ocazia sau șansa să vedem în țara noastră oameni care să propună și să provoace să se petreacă ceva, fără să aștepte ca, alții să acționeze în locul lor? Toate astea pentru un bun comun, nu unul personal. Pentru un efect de care se pot bucura generații, nu doar familiile noastre. Eu am văzut asta extrem de rar, iar atunci când cei de la Let’s Do It, Romania! mi-au povestit despre ideea lor, am intrat în lumea lor cu speranța că, om cu om, vom fi parte din procesul de vindecare sau de „hrănire“ a acelor părți frumoase ale poporului nostru: generozitatea, creativitatea, prietenia, solidaritatea, toleranța și iertarea. Let’s Do It, Romania! nu face curățenie doar pe teritoriul țării, ci și în spiritul oamenilor care o locuiesc. România este o lume, nu doar o țară. Iubește lumea.” (Cornel Ilie, ambasador Let’s Do It, Romania!)

Cartea este disponibilă pe https://www.curteaveche.ro/lets-do-it-romania.html și în librăriile din țară.