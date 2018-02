Mercedes-Benz a lansat pe 6 februarie, in premiera mondiala, a treia generatie din clasa Mercedes Sprinter.

Noul Mercedes Sprinter va fi inclus în strategia diviziei Vans a Mercedes-Benz privind electrificarea întregii game de autovehicule comerciale ușoare.

Prezentarea noului Van a avut loc in noul centru logistic Mercedes-Benz de pe insula Mercator din Duisburg, Germania.

“Portul din Duisburg este un reper al tendinței de globalizare și un etalon al operațiunilor logistice de cel mai înalt nivel, caracteristici ce descriu mediul perfect pentru prezentarea noului Sprinter.

Noul Sprinter continuă să întruchipeze atributele tradiționale care i-au adus un imens succes internațional de la lansarea pe piață: flexibilitate, robustețe și economie.

În același timp, noul Sprinter impresionează datorită funcționalităților moderne, de neegalat în acest segment, de exemplu conectivitatea și modularitatea fără omonim în această clasă de autovehicule.

Astfel, noul Sprinter este prima soluție de sistem end-to-end pentru flotele comerciale, atât pentru autovehicule comerciale ușoare Mercedes-Benz, cât și pentru întreaga industrie”, a declarat Volker Mornhinweg, Președintele diviziei Vans a Mercedes-Benz.

Noutatile noului Sprinter: conectivitate la internet, cameră pentru rularea în marșarier cu afișaj încorporat în oglinda retrovizoare, pornire de tip Key Less

Cea de-a treia generație Sprinter impresionează cu design-ul progresiv, la care se adaugă nivelul ridicat de confort și de siguranță al autovehiculului.

În același timp, oferă o rentabilitate maximă datorită costurilor totale de operare reduse și a funcționalităților dedicate clienților.

Conectivitatea la internet este una din cele mai noi și importante caracteristici ale noului Sprinter.

Noile servicii de rețea Mercedes PRO connect, combinate cu sistemele multimedia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) oferă baza perfectă pentru deservirea tuturor cerințelor logistice și de transport.

Astfel, Mercedes PRO connect permite conectarea administratorului flotei cu oricare dintre autovehiculele sau șoferii flotei, indiferent de mărimea acesteia.

În acest mod, poate fi realizat un schimb de informații online, în timp real, de la instrucțiuni adresate șoferului, până la informații despre locație, nivelul de carburant sau intervalele de service, transmise dinspre autovehicul către administratorul flotei.

Opt pachete de dotări suplimentare vor fi introduse la lansarea comercială a Mercedes PRO connect, printre care pachetele Vehicle Supervision, Vehicle Operations, Fleet Communication, Maintenance Management și resursa digitală Driver’s Logbook.

Mai modular ca oricând, relevant în orice sector de afaceri. Noul Sprinter, disponibil in peste 1.700 de variante

Modularitatea definește viziunea noului concept Sprinter, care răspunde perfect atât cerințelor specifice domeniului de activitate, cât și necesităților diverselor segmente de clienți.

Versiunile de caroserie Furgon, Tourer, pick-up, sașiu, cap de autobuz sau cap tractor, trei configurații de tracțiune, variantele diferite de cabină, lungime a caroseriei, tonaj, înălțime a compartimentelor de încărcare și numeroasele echipamente, toate acestea permit configurarea în detaliu a noului Sprinter.

Gama include, de exemplu, soluții pentru serviciile de curierat de proximitate, pentru transportul de mărfuri pe distanțe mai mari sau pentru tehnicienii de service care utilizează autovehiculul ca atelier mecanic mobil.

Noul Sprinter poate fi folosit de asemenea ca rulotă sau autovehicul de transport persoane, cât și pentru servicii de ambulanță.

Trăsături tehnice: Tracțiune pe față și două cutii de viteză complet noi

Pe lângă tradiționalele sisteme cu tracțiune spate, respectiv integrală, noul Sprinter are acum și o opțiune de tracțiune față.

Datorită designului specific, sarcina utilă a acestei versiuni este cu 50kg mai mare decât în cazul versiunii cu tracțiune spate.

Pragul de încărcare, poziționat cu 80mm mai jos, face mai convenabile atât operațiunile de încărcare/descărcare, în cazul versiunilor comerciale ale Sprinter, cât și accesul/ieșirea din spațiul de confort, în cazul versiunilor tip rulotă.

Printre noutățile tehnice ale noului Sprinter se numără două transmisii noi pentru versiunile cu tracțiune față.

Cutia de viteze automată în 9 trepte cu convertizor de cuplu, reprezintă o premieră în segmentul autovehiculelor comerciale ușoare de dimensiuni mari.

Rapoartele cutiei de viteze sunt etajate astfel încăt să asigure un echilibru între consum de combustibil și manevrabilitate.

Noua cutie de viteze manuală, în 6 trepte, etalează o fluiditate deosebită prin confortul la schimbarea treptelor, asigurat de absența vibrațiilor schimbătorului de viteze.

De asemenea, noul Sprinter impresionează prin nivelul redus de zgomot și confortul excelent la rulare.

Interior practic, sarcină maximă de 5,5 tone

Cabina șoferului este spațioasă, practică și proiectată pentru a satisface cerințele relevante în industria transporturilor.

Îmbunătățirile includ scaunele cu contur ergonomic, pornirea tip keyless (fără cheie) și modernizarea sistemului de aer condiționat.

Zona de încărcare este modulară și spațioasă, impresionând totodată prin soluțiile inteligente și detalii. Noul Sprinter este mai versatil și datorită formei la interior a arcadelor roților, cât și datorită plusului la interior asigurat de designul noii versiuni cu transmisie față.

Capacitatea maximă a zonei de încărcare este de 17mc, respectiv 5,5 tone.

Noul Sprinter redefineste conceptul de Siguranta

Divizia Vans a Mercedes-Benz reinventează segmentul Sprinter-ului, propunând un nou standard în materie de nivel de siguranță.

Sistemele de asistență disponibile noului Sprinter includ, printre altele, o cameră pentru rularea în marșarier cu afișaj încorporat în oglinda retrovizoare, pachetul Parking, cu camera cu vizibilitate 360, un senzor de ploaie și un ștergător cu sistem Wet Wiper integrat, pentru a asigura cea mai bună vizibilitate, chiar și în condiții de funcționare a ștergătoarelor.

Noul Mercedes-Benz Sprinter va fi lansat in Romania in luna iunie a acestui an. Van-ul va putea fi comandat de la dealerul Auto Schunn Suceava incepand de la aceasta data.

Auto Schunn Suceava – www.auto-schunn.ro