Veste tristă pentru iubitorii teatrului și filmului românesc. S-a stins din viață unul dintre marii actori români, suceveanul Vladimir Găitan. Acesta a murit marți seară, acasă, la vîrsta de 73 de ani. Suferea de mai mulți ani de cancer limfatic. ”Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat teatrul și filmul românesc, pe noi toți, mult mai singuri… Condoleanțe familiei care trece prin momente atât de grele. Adio, Duțu!”, a scris pe pagina sa de facebook, un alt mare actor, Vlad Rădescu. În prolifica sa carieră Vladimir Găitan a jucat în peste 100 de piese de teatru și filme. Printre cele mai reprezentative pelicule amintim Reconstituirea, Năpasta, Vlad Țepeș, Ultima noapte de dragoste, Nea Mărin miliardar. A fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului romanesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”.

Foto: Vladimir Găitan alături de bunul său prieten Vlad Rădescu în Cetatea de Scaun a Sucevei, la Festivalul Ștefanian din 2017, la invitația președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur.