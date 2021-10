În data de 22 octombrie la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina, judeţul Suceava, s-a declanșat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări. Astfel, în jurul orei 07:20, pe D.J. 209G, o patrulă a poliţiştilor de frontieră aflată în misiune a efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea unui autoturism marca Volkswagen, model Touran, înmatriculat în România.

Soferul autovehiculului a ignorat semnalele poliţiştilor de frontieră, nu a oprit, acroşând ușor autospeciala Poliției de Frontieră. Drept urmare s-a pornit în urmărirea mașinii, iar pe raza localității Laura, şoferul a pierdut controlul volanului, a intrat cu mașina într-un cap de pod şi autovehiculul s-a răsturnat.

Întrucât conducătorul auto s-a lovit la cap, polițiștii de frontieră au solicitat o ambulanţă care s-a prezentat la fața locului, însă șoferul, un cetăţean român în vârstă de 62 de ani, a refuzat să meargă la spital, spunând că se simte bine.

Ulterior, pe timpul verificărilor la fața locului, şoferul a spus că nu se simte bine, fapt pentru care a fost chemată din nou ambulanța, de data aceasta fiind transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

În interiorul autoturismului au fost observate mai multe colete cu ţigări, iar la fața locului s-a prezentat și un echipaj din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus.

În continuare, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.

