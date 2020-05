Parcul de aventură „Nada Florilor” din municipiul Fălticeni s-a redeschis pentru public începând de sâmbătă, 23 mai. Totodată au fost repuse în circuit cele două terenuri de tenis de câmp pe suprafață artificială de la Baza de Agrement precum și cel pe zgură aflat în apropierea sălii de sport „Gabriel Udișteanu”. Primarul de Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a declarat că redeschiderea parcului de aventură s-a făcut cu respectarea strictă a tuturor regulilor privind limitarea răspândirii coronavirusului subliniind că tenisul de câmp se poate practica doar la simplu. ”Îi așteptăm pe localnici și pe toți iubitorii de mișcare și sport în aer liber. Vreau să fac o precizare importantă: prezența în aceste locuri va impune și respectarea tuturor prevederilor aflate în vigoare. Personalul care deservește aceste facilități a fost instruit în privința măsurilor ce se impun, acestea fiind stipulate și în ultima hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Fălticeni. Fac un apel către toți cei care vor veni în aceste locuri să dea dovadă se responsabilitate și respect, pentru că măsurile actuale sunt menite să prevină și să limiteze răspândirea coronavirusului”, a spus Coman.

Parcul de aventură și terenurile de tenis deschise între orele 10 – 18

Parcul de aventură și terenurile de tenis de câmp vor fi deschise zilnic între orele 10 – 18 iar tarifele practicate sunt aceleași ca și anul trecut. Pentru închirierea terenului tenis pe zgură se poate suna la 0743 381 649 la același număr de telefon putând fi cerute imformații legate de parcul de aventură și terenurile de tenis de câmp pe suprafață sintetică. Fălticenenii pot fi practica și alergarea pe cele două stadioane din oraș.

La piscine probabil după 1 iunie

Primarul Coman spune că redeschiderea piscinelor ar putea fi posibilă după 1 iunie, însă, decizia va aparține autorităților centrale care pot reglementa și acest capitol. El speră ca măcar accesul la piscinele în aer liber să fie permis în luna iunie. Cele patru bazine de înot ale Bazei de agrement au fost curățate și igienizate, autoritățile locale fiind pregătite pentru redeschiderea întregului Complex de agrement îndată ce restricțiile vor fi ridicate.