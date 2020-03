Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a fost redeschisă. ”Departamentul de Urgență din Suceava-redeschis pe viață după decontaminare în timpul crizei coronavirusului”, a anunțat prof. dr. Carmen Diana Cimpoeșu, medic șef la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași și UPU-SMURD Iași. Aceasta face parte din echipa de medici de la Iași care a sosit ieri după amiază la Suceava pentru a pune umărul în lupta împoitriva COVID-19. ”UPU a fost deschisă în prezența doamnei prof.dr. Cimpoieșu de la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași, a domnului conferențiar Indrei, care este responsabil pe Moldova din punct de vedere a acestei situații de criză. Funcționează în regim de evaluare inițială a pacienților și ulterior de dirijare spre alte centre medicale. Este o activitate care dorește să facă un screening a pacienților cu probleme medicale. Ulterior, decizia de a fi trimiși înapoi acasă sau direcționați spre spitale de referință este luată de colectivul din UPU”, a anunțat și noul manager al Spitalului Județean, Florin Filip.

