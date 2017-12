Săptămîna trecută, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltării au încheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totală a contractului este de peste 20 de milioane de lei, din care 15,5 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă.

Perioada de implementare a proiectului este de 67 de luni, respectiv între data de 1 ianuarie 2014 și 31 iulie 2019.

Banii vor fi folosiți pentru finalizarea construcției Depozitului ecologic de deșeuri de la Pojorîta și pentru construirea a 2 Stații de Transfer, la Rădăuți și Fălticeni, inclusiv a Centrelor Publice de Colectare aferente.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.