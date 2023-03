Un tânăr de 26 de ani din Dolhasca s-a sinucis aruncându-se în fața trenului Regio Pașcani – Suceava. Tragica întâmplare s-a petrecut luni seară la intrarea în Dolhasca dinspre Pașcani impactul neputând fi evitat. Oamenii spun că tânărul de profesie taximetrist ar fi rămas cu datorii și nu a găsit soluții de rezolvare a problemei. Accidentul a făcut ca trenul să aibă o întîrziere de 95 de minute. De menționat că în același loc un un bărbat de 55 de ani a murit după ce a fost lovit de trenul InterRegio de pe ruta Galați – Cluj-Napoca.

