Lumea sportului sucevean va fi mai săracă, părintele voleiului sucevean, Traian Căldare, trecând fileul pentru echipa din ceruri. Doctorul a fost timp de peste 50 de ani unul dintre principalii artizani ai existenței voleiului în Bucovina.

Maestru Emerit al sportului şi posesor al Diplomei Academice Olimpice, doctorul Traian Căldare a îmbrăcat de-a lungul prestigioasei lui cariere tricourile echipelor CSU Braşov, Tractorul Braşov şi Universitatea Cluj. Totodată a ocupat pentru o perioadă de 6 ani funcţiile de antrenor secund şi în acelaşi timp medic al lotului naţional de volei masculin tineret al României. El a fost și va rămâne cetățean de onoare al Sucevei.

Om elegant și fin, el a fost și jucător și antrenor și descoperitor de talente și sfătuitor meseriaș pentru sportivii suceveni. Doctorul cu privirea lui blajină și glasul molcom a mers în Rai acolo unde merită și-i vom simți lipsi cu toții.

Dumnezeu să-l treacă la dreapta lui pentru că se poate baza pe sfaturile suceveanului Traian Căldare.