Un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Suceava a fost sesizat, sâmbătă după amiază, prin „112”, cu privire la faptul că pe str. Victoriei, din comuna Șcheia, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto vinovat se află sub influența alcoolului.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că în timp ce conducea autoturismul pe str. Victoriei din comuna Șcheia, un localnic de 46 de ani, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit trei autoturisme parcate. În urma impactului nu au rezultat victime, ci doar avarierea autovehiculelor. Șoferul mirosea a alcool motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.