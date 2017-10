Un tînăr de 25 de ani, din Verești, a ajuns la spital cu răni ușoare, după ce s-a urcat băut la volan și a ieșit cu mașina în afara părții carosabile. Accidentul a avut loc ieri, la ora 15.40, pe DN29, la Dumbrăveni. Tînărul avea o alcoolemie de 0,91 la mie în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

