Un șofer beat s-a ales cu dosar penal după ce a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit o mașină parcată regulamentar. Duminică, în jurul orei 22:40, Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată prin „112” despre faptul că pe str.1 Mai din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto pare sub influența alcoolului.

Din primele cercetări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că în timp ce conducea autoturismul pe str. 1 Mai din localitate, după intersecția cu str. Dragoslav, un localnic de 40 de ani, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar. În urma impactului, nu au rezultat victime, ci doar avarierea celor două autoturisme. Șoferul emana halenă alcoolică motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.