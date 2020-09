La 19.09.2020, în jurul orei 22.45, un bărbat de 25 ani, din com. Mitocu Dragomirnei, în timp ce conducea, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, mopedul fără plăcuțe cu numere de înregistrare, pe DC 57B, în localitatea Mitocași, com. Mitocu Dragomirnei, a pierdut controlul vehiculului și a intrat în coliziune frontală cu elemente fixe din beton ale unui podeț, autoaccidentându-se. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului vehiculului.

În urma verificărilor evidențelor existente în bazele de date, s-a constatat faptul că bărbatul de 25 de ani, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: “vătămare corporală din culpă”, ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”conducerea unui vehicul neînmatriculat”.