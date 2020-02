Un bărbat din Rădăuți s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat beat la volan și a ajuns cu mașina în șanț. Sâmbătă seara, în timp ce conducea autoturismul într-o curbă pe DN 2, în apropierea comunei Bunești, un bărbat de 42 de ani, din Rădăuți, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în șanțul de pe marginea drumului.

Din accident a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

