În timp ce efectua activităţi de supraveghere şi control al traficului rutier, pe raza comunei Gălănești, pe DJ 178F, un echipaj din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a efectuat semnale regulamentare de oprire luminoase și sonore a unei autoutilitare ce se deplasa pe DJ 178F.

Conducătorul auto s-a conformat semnalelor de oprire efectuate de către organele de poliţie şi a oprit pe partea dreapă a părții carosabile.

La volanul autoutilitarei a fost identificat un bărbat de 27 ani, din comuna Voitinel, constatându-se că acesta nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză urmează a se efectua cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere‟.

