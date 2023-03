Vineri dimineață fiind în serviciul de supraveghere și control al traficului rutier pe DN2E, localitatea Sasca, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare care circula pe DN2E, pe relația Cornu Luncii către Spătărești, deoarece conducătorul auto nu purta centura de siguranță.

La volanul autoutilitarei a fost identificat un bărbat de 64 ani domiciliat în satul Plutonița, orașul Frasin. Efectuând verificări în baza de date s-a stabilit că șoferul posedă permis de conducere pentru categoria B fără a poseda permis de conducere pentru categoria C, masa maximă autorizata a autoutilitarei fiind de 4600 kg. Efectuându-se verificări, s-a mai stabilit faptul că autoutilitara are inmatricularea suspendată, conducatorul auto fiind sancționat cu amendă 2.465 lei pentru neportul centurii de siguranță, lipsă documente prevăzute de lege și ITP expirat din 26.09.2021. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv”, faptă prev. şi ped. de art 335 alin. (2) din Cod penal.