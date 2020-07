Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că s-au încheiat înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți, la licență – învățămînt la zi și la distanță, masterat și conversie profesională. Conform USV, în actuala sesiune de admitere, oferta educațională a atras 2.855 de candidați cetățeni români pentru programele de licență și conversie profesională, cu aproximativ 15% în plus față de anul trecut, respectiv 850 pentru programele de masterat. Totodată, au fost prelucrate 334 de dosare de înscriere depuse de români de pretutindeni și de cetățeni străini. Programele de licență și de conversie profesională au cumulat 4.827 de opțiuni pentru cele 1.180 de locuri bugetate și 1.430 de locuri cu taxă scoase la concurs. Programele de masterat au cumulat 1.496 de opțiuni pentru cele 600 de locuri bugetate și 690 cu taxă. Perioada înmatriculărilor este în derulare și se va încheia pe 29 iulie, fără zilele de sîmbătă și duminică. Pe 30 iulie vor fi publicate rezultatele finale. Universitatea din Suceava amintește că toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV primesc un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, dar și o cartelă SIM cu abonament de date valabil cel puțin 9 luni și cu minimum 50 de GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot beneficia anual de burse, cu valori cuprinse între 600 și 1.100 de lei. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie. Informații suplimentare pot fi obținute accesînd adresa www.admitere.usv.ro .