Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat că s-au redeschis piscinele și parcul de aventură din complexul de agrement Nada Florilor din acest municipiu. Cătălin Coman a spus că locuitorii municipiului și nu numai au la dispoziție toate cele trei piscine exterioare din cadrul complexului, acolo unde au fost luate toate măsurile pentru respectarea normelor de igienă și distanțare impuse în momentul de față. „Piscinele au fost igienizate, sunt curate și își așteaptă clienții odată cu venirea sezonului cald”, a spus Coman. El a adăugat că piscina interioară este deschisă pentru sportivii de performanță. Pentru public sunt deschise sălile de fitness.

Coman a precizat că programul pentru piscine este zilnic, de luni până vineri între orele 10:00 și 20:00, iar sâmbătă și duminică și în sărbătorile legale între orele 9:00 și 20:00.

De asemenea primarul Cătălin Coman a precizat că și parcul de aventură a fost redeschis cu respectarea tuturor reglementărilor solicitate. El a arătat că în parc sunt șapte trasee care sunt puse la dispoziția amatorilor de mișcare în aer liber. Primarul din Fălticeni a dat asigurări că toate echipamentele folosite sunt dezinfectate.

De asemenea, Cătălin Coman a spus că tot în complexul de agrement Nada Florilor sunt deschise și terenurile de sport, pentru fotbal, tenis cu piciorul sau tenis de câmp.

Primarul din Fălticeni a subliniat faptul că tarifele pentru piscine și parcul de aventură nu au fost majorate, fiind la nivelul celor de anul trecut. „Am vrut astfel să venim în sprijinul populație, care este destul de afectată financiar după această perioadă de pandemie”, a spus Cătălin Coman, care a mai adăugat că tarifele sunt cele mai mici practicate în județul Suceava.

De precizat că în complexul de agrement „Nada Florilor” din Fălticeni sunt trei piscine exterioare, o piscină interioară, un teren de sport multifuncţional şi o pistă de biciclete. Dintre piscinele exterioare, una are o suprafaţă de 325 mp, o adâncime de patru metri, având o trambulină pentru sărituri, pe două nivele. O altă piscină exterioară este destinată copiilor, care au la dispoziție şi două tobogane. Piscina exterioară pentru adulţi are o suprafață de 300 mp. În ceea ce privește piscina interioară, aceasta are o suprafaţă de 1.130 de metri pătraţi. Îm interiorul clădirii bazei de agrement se află o saună şi două săli de forţă.

Pentru piscine prețurile sunt următoarele: bilet intrare ștrand, fără șezlong, de luni până vineri – 10 lei, bilet de intrare ștrand, fără șezlong, sâmbătă și duminică – 15 lei, închiriere șezlong – 5 lei, închiriere baldachin – 10 lei și bilet închiriere umbrelă – 5 lei. Copiii sub șase ani beneficiază de gratuitate și vor fi însoțiți obligatoriu de adulți.

Pentru parcul de aventură tarifele pentru două ore includ închirierea echipamentului complet și instruirea obligatorie și sunt următoarele: Adulți (de la 16 ani) – 35 lei/persoană – 30 lei tarif de grup – 10 lei ora suplimentară; Copii de 10 – 15 ani – 30 lei/persoană – 30 lei tarif de grup – 10 lei ora suplimentară, Copii de 8 – 9 ani – 25 lei/persoană – 10 lei ora suplimentară și copii de 4 – 7 ani – 20 lei/persoană – 5 lei ora suplimentară.