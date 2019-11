În perioada 18-24 noiembrie 2019, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc a marcat Săptămâna Educației Globale printr-o serie de activități specifice, adiacente temei de anul acesta: Schimbările climatice. Ce înseamnă educația globală? Aceasta reprezintă o formă de educație care facilitează înțelegerea conexiunilor dintre viața individului și cea a semenilor răspândiți pe întregul glob, dezvoltă acele competențe, atitudini și valori necesare tuturor pentru a trăi într-o lume ce stă sub semnul toleranței, încurajează creativitatea și găsirea de soluții în rezolvarea unor probleme globale, furnizând acele abilități atât de necesare atât în viața profesională, cât și în cea personală.

Educație globală, educație pentru solidaritate sau educație pentru dezvoltare, toate aceste concepte înseamnă același lucru: informarea elevilor despre ceea ce se întâmplă în lume și formarea lor pentru a deveni cetățeni solidari și activi în comunitate, în primul rând la nivel local.

Din păcate, trăim într-o lume care se îndreaptă spre autodistrugere, iar omenirea pare a nu conștientiza pe deplin faptul că se află în pragul unei catastrofe. Omul a căutat de-a lungul istoriei evoluția, confortul, siguranța materială, dar a ignorat un aspect fundamental, și anume acela că dezvoltarea tehnologiei a produs un impact negativ asupra mediului, ducând la poluarea aerului, apei și solului. Schimbări negative vor continua, iar condiţiile meteorologice extreme vor avea un impact major asupra naturii, a economiei şi a sănătăţii noastre. De aceea, este de datoria fiecăruia dintre noi să ne implicăm în lupta cu ignoranța și să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește viitorul planetei și al omenirii.

Prin derularea proiectului educaţional ,,S.O.S. Salvează-mă ca să te salvez!’’ am urmărit conştientizarea școlarilor și a preșcolarilor cu privire la necesitatea protejării planetei şi a nevoii de a lua măsuri concrete de salvare a Pământului. Cum cercetările în domeniul schimbărilor climatice arată că omenirea mai are circa 12 ani în care să oprească poluarea și să ia măsuri mai serioase pentru oprirea schimbării climatice, am considerat că este foarte important să-i responsabilizăm pe copii în ceea ce privește protejarea mediului și să-i provocăm în asumarea unui mod de viață prietenos cu natura.

Printre obiective proiectului s-au numărat: cunoaşterea de către școlari și preșcolari a factorilor poluanţi ce determină schimbările climatice, conștientizarea efectelor schimbărilor climatice asupra mediilor de viaţă, protejarea mediului înconjurător prin acțiuni concrete de intervenție, promovarea de soluţii ecologiste la problemele de mediu din zona municipiului Câmpulung Moldovenesc, păstrarea spaţiilor verzi şi promovarea unor măsuri de depoluare a oraşului sau însuşirea unor modalităţi concrete de îngrijire şi păstrare a curăţeniei mediului.

Astfel, au fost derulate următoarele activități: Înainte de potop, (prof. Norocel Marcela, prof. Tudose Georgeta-Anca), S.O.S. Salvează-mă ca să te salvez! (prof. Nistor Oltea, prof. Băcanu Lăcrămioara), Wake up! It is the final call for climate! (prof. Stanciu Daniela), Un dar pentru natură (prof. înv. primar Călinescu Anca), Și noi putem ajuta! (prof. înv. primar Gramadă Mihaela), Să iubim natura! (prof. înv. primar Uriciuc Camelia Nicoleta), Tristețea naturii (prof. înv. primar Sfarghiu Anca Luminița), De ce se topesc ghețarii? (prof. înv. preșcolar Năstase Petronela), Planeta fericită vs. Planeta tristă (prof. înv. preșcolar Tudurean Agripina, prof. înv. preșcolar Vașnei Gabriela), S.O.S! Pământul are nevoie de ajutor! ( prof. înv. preșcolar Țugui Doina) și Pământul plânge uneori? (prof. înv. preșcolar Moșuleac Petronela).

În total au fost implicate 14 de cadre didactice și 219 de preșcolari și școlari, care au înțeles că viitorul acestei planete depinde de fiecare dintre noi și că schimbarea nu vine din exterior, ci din noi înșine. Prin acțiuni simple și la îndemâna oricui (împăduriri, utilizarea bicicletei în locul mașinilor, colectarea selectivă a deșeurilor, utilizarea rațională a apei și a energiei, etc.) putem spera că natura nu se va întoarce împotriva omului și că acesta din urmă va înțelege că are o mare responsabilitate față viitorul planetei.