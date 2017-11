La Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia s-a desfășurat miercuri, 29 noiembrie 2017, activitatea dedicată zilei naționale, intitulată „Să ne cinstim de Ziua României” , coordonată de prof. Sarmiza Luca și Iulia Buzuleac.

Activitatea a stat sub semnul bunului gust, fiind concepută pentru a îmbina cultura, tradiția și simțul estetic.

Activitatea a debutat cu fredonarea imnului de stat al României, urmat de cuvântul referitor la semnificația zilei de 1 decembrie al doamnei prof. Mirela Pintescu, apoi elevii au prezentat un recital de cântece si poezii cu tematică istorică. Momentul cel mai apreciat a fost dramatizarea scenetei „La bordeiul unde s-a serbat unirea” , sub îndrumarea doamnei prof. Lăzăreanu Alina.

După momentul artistic, elevii și-au arătat veleitățile de buni gospodari și bune gospodine, expunând cele mai gustoase bucate tradiționale românești, impresionând totodată și prin simțul estetic.

Au fost premiate cele mai gustoase preparate, dar și cele mai aspectuase. Juriul compus din director prof. Ioana Bahrincean, prof. Lăzăreanu Alina, prof. Nistor Georgeta, prof. Oana Curea, prof. Iosub Lucia și Samoilă Saveta au apreciat strădania elevilor și i-au premiat după cum urmează: Mihaela Maruneac, Bianca Năstase, Valentina Stancu, Naomi Crăiete pentru bunul gust și colectivul clasei a VII a pentru simțul estetic.

Bineînțeles că în marcarea Zilei Naționale a României nu a lipsit costumul popular, specific zonei Șcheia, purtate cu mândrie atât de elevi, cât și de profesori, costume păstrate cu sfințenie din generație în generație sau împrumutate de la Primăria comunei Șcheia, de către domnul primar, Vasile Andriciuc.