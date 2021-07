Andreea Galanton, una dintre cele două absolvente de liceu din Suceava cu 10 pe linie la actuala sesiune a Bacalaureatului, este pasionată de matematică și se va înscrie la Academia de Studii Economice din București. Ea a studiat în jur de 10 ore, atât la școală, cât și acasă, după o scurtă pauză de odihnă. Andreea a absolvit cursurile Colegiului Național „Petru Rareș”, la clasa de matematică-informatică bilingv română-germană. Prezentă în studioul Radio Top, Andreea a declarat: „Mereu m-a pasionat matematica. A fost materia care din generală mi-a stârnit un interes aparte și m-am decis să continui pe această latură, deoarece apreciez că mi-a adus foarte multe oportunități și beneficii. Cum pe viitor voi urma o carieră în domeniul economic m-am gândit că matematica va juca un rol important și de aceea am decis să o aprofundez. Am avut profesori foarte buni la matematică: Claudia Marchitan la Școala nr.3 și Gabriela Bedrulea la „Petru”. Voi merge, la ASE, la secția germană”.

Andreea Galanton deține certificatul de limbă germană DSD. Decarista a mai spus că nu se consideră tocilară. Andreea a afirmat: „N-aș spune că sunt nici tocilară, nici omul care poate să înțeleagă totul. Am fost o combinație, pentru că la unele materii, spre exemplu, la română, cu toate eseurile pe care a trebuit să le învăț am scos partea tocilară din mine. În schimb, la matematică și la biologie, disciplina a treia la care am ales să dau Bac-ul, mi-a venit mai ușor să înțeleg lucrurile decât să le tocesc. În medie stăteam 6 ore la școală, iar acasă mai alocam studiului 3-4 ore. Seara ieșeam alături de colegi să mă detensionez. Învățam și-n weekend, mai ales dimineața, pentru că atunci aveam randamentul cel mai mare. Nu a trecut nici o săptămână fără să pun deloc mâna pe carte. Poate au fost săptămâni în care am lucrat mai puțin, dar niciodată deloc”. Andreea Galanton a avut cuvinte de laudă la adresa dirigintei sale de la „Petru”, profesoara de biologie Ramona Chitul.

Ea a spus: „Doamna dirigintă ne-a susținut pe absolut toți, ne-a creat oportunități să ne remarcăm noi, ca și clasă. Am fost un colectiv foarte unit și foarte special și doamna dirigintă mereu ne-a ajutat și ne-a susținut în fața obstacolelor și chiar pot să spun că ne-a iubit foarte mult”. Pe de altă parte, decarista suceveană a declarat că a citit cel mai mult în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, deoarece într-a XII-a nu prea a avut timp, în general cărți în limba engleză. Andreea a afirmat: „Citeam mai mult cărți în engleză deoarece mi se păreau mult mai interesante. Nu prea m-au atras cărțile pe care le-am avut de citit pentru școală. În schimb, în engleză îmi făcea plăcere să citesc, mai ales că m-a ajutat să mă pregătesc pentru examenul Cambridge”. Peste 10 ani, Andreea Galanton se vede într-un loc „bun”, ori în țară, ori în străinătate.