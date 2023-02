Safetech Innovations, companie listata pe piata AeRO din ianuarie 2021, se transfera pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

6 februarie este prima zi de tranzactionare a actiunilor Safetech Innovations pe Piata Reglementata sub simbolul bursier SAFE.

Din momentul listarii la Bursa, capitalizarea companiei a crescut de 3,4 ori ajungand la 216 milioane de lei. Safetech Innovations (SAFE), companie romaneasca de securitate cibernetica, prezenta pe piata de capital din ianuarie 2021, a debutat astazi, 6 februarie, pe Piata Reglementata a Bursei sub simbolul bursier SAFE, ca urmare a transferului de pe piata AeRO. Safetech Innovations avea, la momentul transferului, o capitalizare de 216 milioane de lei. Compania este specializata exclusiv in furnizarea de servicii si solutii de securitate cibernetica companiilor locale si internationale. De asemenea, Safetech este prezenta in trei tari, prin birourile deschise in Bucuresti, Londra si Abu Dhabi, iar anul acesta isi propune sa deschida un birou si in Statele Unite ale Americii.

„Inca de la anuntul din 2020 cu privire la intentia noastra de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti am mentionat ca piata de capital reprezinta un pilon important pentru noi si ca mecanismele acesteia ne vor sprijini in accelerarea planurilor noastre de dezvoltare. Suntem incantati ca doi ani mai tarziu, ne-am atins obiectivele transmise investitorilor si actionarilor – cresterea performantei financiare, extinderea in afara tarii, prin deschiderea de birouri in Londra si Abu Dhabi, precum si in curand in SUA si trecerea pe Piata Principala. Le multumim investitorilor, actionarilor si partenerilor nostri pentru increderea si sprijinul acordate in realizarea acestor tinte. Odata cu acest transfer, Safetech Innovations intra intr-o noua etapa, cea a unei companii solide si pregatita sa acapareze oportunitatile din domeniul securitatii cibernetice la nivel global,” a declarat Victor Gansac, Presedinte Consiliu de Administratie si CEO al Safetech Innovations.

„Safetech Innovations este una dintre povestile de succes scrise de curand la Bursa de Valori Bucuresti, o poveste care subliniaza potentialul pe care il au companiile listate pe Piata AeRO. Transferul pe Piata Reglementata reprezinta pentru echipa Safetech o noua oportunitate de a se dezvolta si de a continua cresterea accelerata pe care a cunoscut-o compania pe piata AeRO, de data aceasta cu ajutorul noilor oportunitati de finantare disponibile pe segmentul principal al bursei. De astazi, Safetech Innovations, companie care isi foloseste expertiza pentru a crea un ecosistem cibernetic mai sigur pentru companiile cu nevoi esentiale de securitate, isi continua traiectoria ascendenta intr-o noua liga si suntem nerabdatori sa vedem performantele pe care le va obtine in calitate de emitent al Pietei Reglementate. Felicitari intregii echipe pentru aceasta performanta si mult succes in continuare”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Safetech Innovations este a treia companie care face pasul pe Piata Reglementata, dupa debutul sau pe piata AeRO din 2021. Acest transfer arata faptul ca piata AeRO isi indeplineste obiectivul de rampa de lansare pentru companiile cu potential de crestere, care isi doresc sa foloseasca toate beneficiile pietei de capital si care vad piata AeRO ca pe o pepiniera unde se pot pregati pentru listarea pe segmentul principal al Bursei. Avem deja cateva companii listate pe piata AeRO care se bucura de premisele necesare pentru a deveni companii listate pe Piata Reglementata si speram ca vor urma in curand exemplul Safetech Innovations. Traiectoria parcursa de echipa Safetech este o poveste de succes la Bursa de Valori Bucuresti si o felicitam pentru demersurile care au adus-o in acest moment important al evolutiei sale pe piata de capital”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Transferul actiunilor Safetech Innovations pe Piata Reglementata a fost realizat cu sprijinul Alpha Bank Romania, in calitate de intermediar, Cornerstone Communications, in calitate de consultant in piata de capital si Baker Tilly Klitou and Partners, in calitate de auditor.

„O afacere “made in Romania” bazata pe ambitia unor antreprenori vizionari isi continua dezvoltarea pe plan local si abordeaza in paralel perspective globale, utilizand activ platforma Bursei de Valori Bucuresti si capitalul disponibil aici. Ne bucuram ca am fost alaturi de Safetech Innovations in acest proces, in calitate de intermediar al transferului pe piata reglementata a BVB, si speram ca accesul pe aceasta piata sa le sustina mai departe eforturile de a ajunge lider intr-un domeniu prioritar si atat de necesar in contextul actual“, a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania.

„In ianuarie 2021, Safetech Innovations a dat peste cap orice calcule si analize cu privire la debutul unei companii pe bursa si in special pe piata AeRO. De la acel moment si pana astazi, compania s-a concentrat pe ce stie mai bine sa faca – sa furnizeze servicii si solutii de top in domeniul securitatii cibernetice si, in acelasi timp, a livrat ce a promis investitorilor si actionarilor, intr-un mod eficient. In prezent, Safetech este o companie a carei valoare de piata a crescut cu peste 1.600%, de la 12,5 milioane de lei in 2020, la o capitalizare bursiera de peste 200 milioane de lei in februarie 2023, iar transferul pe Piata Principala reprezinta o incununare a eforturilor uriase depuse de catre echipa Safetech in ultimii doi ani in dezvoltarea companiei. Totodata, sunt convinsa ca vestile bune aduse de aceasta companie nu se vor opri, deoarece aceasta are potentialul de a deveni un jucator semnificativ in domeniul securitatii cibernetice la nivel global in viitorul apropiat”, a declarat Zuzanna Kurek, fondator Cornerstone Communications.

Safetech Innovations a cunoscut un parcurs notabil pe bursa. In 2021, anul in care a debutat la bursa, actiunile companiei au fost cele mai tranzactionate de pe piata AeRO. In cei 2 de ani de la listare, capitalizarea companiei a crescut de 3,4 ori, ajungand la 216 milioane de lei. Luand in calcul si dividendele distribuite de companie in acesti ani, investitia realizata in actiunile SAFE a adus un randament de 269% de la listare pana in prezent. In plus, actiunile companiei au fost incluse in indicele BET AeRO inca de la lansarea acestuia, actiunea SAFE situandu-se in TOP 5 companii incluse, cu o pondere de 9%.

Safetech Innovations este detinuta de Victor Gansac – Presedinte Consiliu de Administratie si CEO al companiei, in proportie de 36,76% si de Paul Rusu, Director Financiar, care detine 36,74% din actionariat. Intr-un procent de 26,49%, capitalul social este detinut de alti investitori de la Bursa de Valori Bucuresti.

Safetech Innovations este a treia companie listata la Bursa de Valori Bucuresti care trece de pe piata AeRO pe Piata Reglementata, dupa Chimcomplex Borzesti (CRC), in ianuarie 2022 si Bittnet Systems (BNET) in iunie 2020.