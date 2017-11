Sala Bucovina a Consiliului Județean Suceava a fost inaugurată, astăzi, după ce a fost reabilitată și modernizată în totalitate. Slujba de sfințire a noii săli a fost oficiată de un sobor de preoți suceveni, la eveniment fiind prezent și Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, dar și stareța mănăstirii Voroneț, maica Stavrofora Margareta-Irina Pântescu. La slujbă au asistat majoritatea consilierilor județeni suceveni. Sala Bucovina din incinta Palatului Administrativ a fost modernizată cu fonduri de la Consiliul Județean. Lucrările au constat în înlocuirea mobilierului, a sistemului audio, sala de ședințe a deliberativului fiind dotată cu un sistem de vot electronic. De asemenea, pe unul dintre pereții încăperii a fost amplasată o imagine veche a Sucevei.

După slujba de sfințire, Gheorghe Flutur a spus „mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns acest moment. Dacă mă uit la ceas și dăm timpul în urmă intrăm în Centenar, pentru că acum 99 de ani, la Cernăuți, era declarația de unire a Bucovinei cu țara. Am ales să sărbătorim în acest fel și că mulțumesc foarte mult de prezență. Am început creștinește cu această slujbă de sfințire, de inaugurare a sălii Bucovina, sala de ședința a Consiliului Județean Suceava. Doresc tuturor colegilor să facem ceva și mai bun pentru județul Suceava, ce așteaptă oamenii de la noi”.