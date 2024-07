In urma unor sesizari referitoare la disconfortul prin zgomot provocat vecinatatilor de catre o societate care detine o sala de evenimente in comuna Scheia, comisari din cadrul Gărzii de Mediu Suceava au efectuat un control pe linie de protectie a mediului la societatea in cauza, ocazie cu care au fost constatate nereguli privind respectarea legislatiei de mediu.

Pentru neconformitatile constatate societatea in cauza a fost sanctionata cu amenda contraventionala conform HG nr. 856/2002.

Prin nota de constatare intocmita au fost stabilite masuri cu termene de solutionare in vederea remedierii deficientelor constatate.