La finele săptămânii trecute, sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava a găzduit cea de-a doua ediție a Memorialului “Dumitru Bernicu”. Cu această ocazie, sala de sport a unității de învățământ sucevene a primit numele „fostului” director.

Dumitru Bernicu s-a stins din viață în 2015, la vârsta de 63 de ani. A renunţat la sportul de performanţă la doar 32 de ani, pentru a se dedica familiei. Regretatul antrenor şi profesor Dumitru Bernicu s-a născut în anul 1952, la Bursuceni, unde a făcut şcoala primară şi gimnazială, iar mai apoi a absolvit Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava şi Institutul de Învăţământ Superior din Suceava, promoţia 1975, a fost Licenţiat ANEFS Bucureşti (promoţia 1995) şi a făcut un master în Management Educaţional la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (promoţia 2008). A început handbalul cu profesorul Mihai Lăcustă, iar la juniori i-a avut antrenori pe Gheorghe Moga şi Mihai Moldovan, în 1968 participând la turneul de promovare în divizia şcolară. În anul 1973 a promovat în Divizia B cu echipa CSU Suceava, antrenată de profesorul Şerban Pop, iar în 1981 şi-a încheiat cariera de jucător la Clubul Sportiv Universitar, mai apoi fiind selecţioner al naţionalei de juniori. În 1975 a debutat în învăţământ la CSŞ Suceava, catedra handbal băieţi, unde a format multe generaţii de handbalişti cu care a câştigat medalii naţionale de mai multe ori.

Dumitru Bernicu a fost preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal, membru în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal (2000-2011), director al Liceului cu Program Sportiv din Suceava (1993-2012) şi inspector şcolar. .

Actualul director, Ioan Radu și antrenorul Petru Brândușe au dezvelit placa cu noul nume al sălii Liceului cu Program Sportiv, după care a urmat o scurtă slujbă de pomenire în memoria lui Dumitru Bernicu.

„Dumitru Bernicu merita din plin acest lucru pentru că știm cu toții, și eu mai bine de când sunt director, ce înseamnă să te zbați și să te lupți ca să faci ceva pentru școală. Știți și dumneavoastră cât și-a dorit, cât s-a implicat și cât a suferit până a văzut această sala construită. Nu a făcut-o pentru dânsul, ci pentru elevi, pentru copii, pentru toți cei care practică sportul. Dumitru Bernicu a plecat prea devreme dintre noi și ar fi meritat să-și vadă numele pe peretele de la intrarea ăn sală atunci când era în viață”, a spus Ioan Radu.

La evenimentul de la sfârșitul săptămânii trecute au fost prezenți prieteni, rude, foști colegi de echipă și elevi ai regretatului Dumitru Bernicu, printre care s-a numărat și Costică Buceschi, fostul secund al Echipei Naționale de handbal feminin a României și actual antrenor principal la Corona Brașov, dar și Ioan Băban, fost antrenor care are în palmares medalii la Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice cu naționalele României.

„Mă știu cu Mitică din ’75, iar până în ultimele lui zile am fost ca niște frați. La Baia Mare am plămădit cărămida performanței handbalistice bucovinene în anii în care Suceava nu avea o sală. Mulți dintre cei de aici își amintesc despre cantonamentele pe care le făceau la Baia Mare în anii ’80. Mitică a pus modelul de la Baia Mare în practică la Suceava, cu cele două secții, antrenori pe categorii de vârstă, făcând o piramidă foarte bună. Copiind modelul Baia Mare, Suceava a obținut rezultate deosebite în handbal, alimentându-se din producția proprie”, a spus Ioan Băban, antrenor emerit si campion mondial de tineret în anul 1995.

Memorialul a continuat cu jocuri între copii și cu un meci demonstrativ între foști jucători antrenați de Dumitru Bernicu. Iubitorii handbalului sucevean și elevii de la LPS i-au putut urmări la lucru pe ”veteranii” supervizați de legendarul Șerban Pop, dar și pe profesorii lor din prezent printre sau din trecut printre care i-am putut recunoaște pe Dorin Mihliuc, Costel Oprea, Iulian Dugan, Dorel Țugurlan, Eugen Rădășanu, Bogdan Macovei sau Adrian Zaluschi. Nu au lipsit de la ceremonia de denumire a sălii LPS, sala Dumitru Bernicu nici actualuii jucători ai CSU Suceava, Gabi Burlacu și Adrian Târzioru, dar și puțin mai ”copții” lor colegi de echipă, Adi Mitre, Florin Ciubotariu și Dan Grigoraș.

„Vom menține acest meci între foști handbaliști, dar vom încerca ca acest memorial să îl facem și la nivel de juniori, mai ales că tata a crescut multe generații de juniori. Mulțumim pentru ajutor domnului Băban de la Baia Mare, Primăriei și Consiliului Local, conducerii Liceului cu Program Sportiv și, nu în ultimul rând, foștilor sportivi ai tatălui meu, care ne-au sprijinit în toate demersurile pentru organizarea acestui memorial. Important este ca lumea să își amintească de Dumitru Bernicu. Nu țineam neapărat să facem un memorial, dar am primit multe telefoane din țară, de la fosti colegi, care au și venit aici în număr foarte mare. Le mulțumesc pe această cale”, a spus Răzvan Bernicu.