Centrul de vaccinare amenajat de Primăria municipiului Suceava în sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” dedicat vaccinării cu serul Astra Zeneca ar putea deveni centru de vaccinare cu serul Pfizer pentru angajatori și pentru persoanele fără programare. Anunțul a fost făcut astăzi de primarul Ion Lungu. ”Pentru transformarea centrului de vaccinare de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” într-un centru de vaccinare maraton cu Pfizer noi am trimis adresă către DSP încă de pe 28 aprilie dar încă nu am primit un răspuns. Am discutat cu cei de la DSP și în această dimineață. Ar fi o idee să facem acolo centru de vaccinare pentru angajatori și pentru persoanele care nu sunt programate pe bază de buletin. Ne preocupă foarte tare această campanie de vaccinare și ne dorim să putem realiza ceea ce ne-am propus ca până în iunie să avem imunizată 50% din populație”, a spus primarul Ion Lungu.