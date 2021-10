Școala gimnazială nr.2 din comuna Horodnic de Sus va beneficia în curând de o sală de sport modernă. Lucările sunt în toi și potrivit primarului Valentin Luță ea va fi recepționată în cursul lunii noiembrie. Investiția în valoare de 1,68 de milioane de lei este finanțată prin Compania Națională de Investiții. ”Prețul de pornire al licitației de execuție a fost undeva la 2 milioane de lei însă în urma competiției celor cinci societăți care au depus oferte s-a adjudecat pentru 1,68 de milioane de lei”, a spus Valentin Luță. El a adăugat că lucrările sunt în grafic iar acum se realizează montarea panourilor laterale. ”Este exact sala de sport de care are nevoie o școală adică dimensionată la nevoile existente. Puteam să fi aplicat pentru o sală mai mare cu 120 de locuri în tribune însă aceasta se pretează într-o zonă unde poți desfășura două trei activități pe lună, cu competiții între localități sau între școlile din localitate. În curtea unei școli o sală de sport mare nu își are locul. Gândiți-vă ce înseamnă să încălzești o sală mare pe timp de iarnă sau să facă educație fizică o clasă cu 15-20 de copii. Acest tip de sală pe care o construim este ideală pentru elevii școlii nr.2”, a declarat primarul Valentin Luță.

