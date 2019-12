Sala mare a Casei de Cultură din Rădăuți a fost neîncăpătoare la întâlnirea copiilor cu Moș Nicolae care a avut loc vineri la prânz. La acțiunea organizată de Primăria Rădăuți și la care a fost prezent și primarul Nistor Tătar au participat zeci de copii care s-au bucurat de o piesă de teatru specifică sărbătorilor de iarnă dar și multe dulciuri. ”Sărbătorit în fiecare an, în data de 6 decembrie, Sfântul Nicolae este cel mai cunoscut și iubit Sfânt de către toți copiii. Prin grija municipalității, această zi a fost sărbătorită și de către micuții rădăuțeni, care s-au bucurat de o piesă de teatru specifică sărbătorilor de iarnă, s-au amuzat și au dansat, iar la final, pentru că au fost cuminți tot anul, aceștia au primit și dulciuri. Ne-am bucurat de zâmbetele celor mici”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Rădăuți, Bianca Cepil.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating